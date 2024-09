Brasília

A UnB (Universidade de Brasília) suspendeu as atividades desta segunda-feira (16) em decorrência dos incêndios e da fumaça provocada por eles que tomaram a cidade desde domingo (15). Por meio de nota divulgada à comunidade acadêmica, a instituição informou que não haverá expediente presencial nesta segunda e novas informações serão dadas a respeito do restante da semana.

O incêndio de grandes proporções que começou neste domingo (15) no Parque Nacional de Brasília, conhecido também como parque da Água Mineral, cobriu a capital federal de fumaça de manhã nesta segunda-feira (16).

O campus Darcy Ribeiro da UnB, onde está a maior parte dos cursos e a administração da universidade, é localizado na Asa Norte, bairro próximo do parque que sofre as queimadas.

Até o momento, ao menos um evento foi cancelado até a melhora da qualidade do ar. Um deles é o 1° Fórum de Desenvolvimento Urbano e Social do DF e Entorno, marcado para esta segunda e terça-feira (17), no Instituto de Ciência Política.

A Biblioteca Central também ficará fechada. Pela nota, a decisão foi tomada "tendo em vista a grande quantidade de fumaça, inclusive dentro do prédio da Biblioteca".

Moradores da Asa Norte relataram problemas para dormir na madrugada e dificuldade para respirar. Equipes dos Bombeiros e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) atuam para combater as chamas. Os trabalhos também contam com o Ibram (Instituto Brasília Ambiental), além de viaturas, aeronaves e drones.

