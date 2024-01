São Paulo

A Orfeu lançou uma nova linha de café que, diferentemente das demais linhas regulares da marca, não será um blend de diferentes variedades. Em vez disso, todo o café é composto por grãos de um mesmo tipo.

A linha Varietais vem em três versões: Acauã, Arara e Japi.

Orfeu lança linha de café Varietais, com grãos de apenas uma variedade - Divulgação

No mundo dos vinhos, é comum os rótulos serem de uma única variedade de uva, como chardonnay, pinot noir, cabernet sauvignon, malbec etc. Nos cafés de grandes marcas, contudo, ainda predominam os blends, que são misturas que as empresas fazem a partir de diferentes variedades a fim de alcançar um perfil sensorial padrão.

Agora, a Orfeu lança a linha Varietais para destacar as características naturais de cada variedade de café, todas da espécie arábica.

A Arara tem torra média-clara, corpo aveludado, doçura alta e acidez equilibrada, com notas de açúcar mascavo, garapa e mel. O Acauã é mais equilibrado e de corpo cremoso, com doçura e acidez altas e finalização com notas de cravo e canela. Mais intenso, o Japi tem doçura alta e aroma de chocolate amargo, castanha e avelã.

Todos eles estão disponíveis em grãos, torrado e moído (R$ 32,20 – 250g) e em cápsulas para máquinas Nespresso.

OUTRAS NOVIDADES DO MERCADO DE CAFÉS

HAVANA E ILLY - A argentina Havanna anunciou parceria com a italiana illy para o verão brasileiro. O creme gelado de café illy (a partir de R$ 15) é preparado com espresso illy 100% arábica e micro cristais de gelo, o que deixa a bebida com textura cremosa. A marca sugere que ele seja harmonizado com chantilly e com o tradicional doce de leite da empresa argentina.

INDÚSTRIA DE CAFÉ COMPENSA EMISSÕES - A Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) fez na última segunda (22) uma ação simbólica de neutralização de carbono do encontro anual do setor, ocorrido em novembro do ano passado. O projeto realizou o plantio de 2.624 mudas de árvores em uma reserva privada no Cerrado. Embora modesta, a iniciativa mostra que mesmo a tradicional indústria cafeeira está atenta às demandas da agenda ESG (governança ambiental, social e corporativa, da sigla em inglês).



