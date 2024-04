São Paulo

O Dia Mundial do Café é celebrado neste dia 14 de abril, mas não é exatamente mundial. Comemorada apenas no Brasil e em poucos outros lugares, a data é uma das pelo menos três ocasiões que existem no calendário em homenagem à bebida.

A OIC (Organização Internacional do Café), que reúne 77 Estados-Membros, considera o 1º de outubro como Dia Internacional do Café. Por isso, acaba sendo a data "oficial" da bebida pelo mundo.

Café é uma bebida tão querida que tem mais de uma data para chamar de sua - Gabriel Cabral/Folhapress

No Brasil, além do tal Dia Mundial, há o Dia Nacional do Café, celebrado em 24 de maio, e que é considerado "oficial" por entidades do setor. Ele foi instituído pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) em 2005. A escolha da data representa o início da colheita na maior parte do país.

Em resumo, temos que:

14 de abril - Dia Mundial do Café (no Brasil)

24 de maio - Dia Nacional do Café

1º de outubro - Dia Internacional do Café

Apesar de não ser uma data global tão reconhecida como o 1º de outubro, o Dia Mundial do Café não deixa de ser uma boa oportunidade para celebrar esta que é uma das bebidas mais queridas do mundo.

Por isso, o Café na Prensa preparou uma lista de dez verdades que você provavelmente não sabe sobre a bebida. Confira na galeria abaixo:

E, claro, já que estamos falando de dia mundial (ao menos no nome), aproveite para ver quais são os países que mais consomem a bebida no mundo. Spoiler: o Brasil não está nem entre os dez primeiros. Veja:

