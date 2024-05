São Paulo

Em celebração ao Dia Nacional do Café, nesta sexta-feira (24), a Prefeitura de São Paulo realiza o Festival do Café no Triângulo SP, que já está acontecendo e vai até domingo (26).

Ao todo, 38 cafeterias da região central da capital paulista oferecem combos promocionais. Participam, por exemplo, os cafés Girondino e Martinelli, além do Espaço Priceless, no terraço do shopping Light.

Combo do Bonita Café, com toast de abacate e mocha caramelo - Divulgação

Nesta edição, além dos shows em frente às cafeterias participantes, o evento contará com palcos na região central, que terão shows de artistas como Di Ferrero.

Já o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) receberá palestras para os que desejam se aprofundar sobre aspectos técnicos e sensoriais do café.

O festival oferecerá ainda um passeio guiado gratuito temático, com duas saídas diárias. O tour é realizado a pé e percorrerá um itinerário que se inicia no Café Girondino, passa pelo Pátio do Colégio, Casa de Francisca, Largo do Café, Centro Cultural Banco do Brasil, entre outros.

A lista de cafeterias participantes e a programação completa estão disponíveis em https://cidadedesaopaulo.com/festivaldocafe/ .

