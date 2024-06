São Paulo

O ator e humorista Franklin Medrado fez uma promessa no início do ano de começar a tomar café sem açúcar. Desde então, tem retratado esse hábito de forma bem-humorada nas redes sociais, o que tem feito sucesso.

Franklin Medrado faz sucesso nas redes sociais satirizando hábitos do dia a dia, como o de tomar café sem açúcar - Divulgação

Outrora crítico dos que se dizem contra o açúcar, Medrado agora afirma que tomar café puro é um caminho sem volta e que seus milhões de seguidores nas redes sociais se identificam com a prática.

"Acredito que assim como a cerveja gourmet teve seu momento de expandir sua base de consumo, os ‘novos’ tipos de café estão começando a alcançar cada vez mais pessoas", afirma Medrado. "Uma vez que a gente aprende a apreciar, a diferenciar os aromas e os tipos… aí já era", diz.

Esta é a seção "Um Café e Dois Dedos de Prosa", na qual toda semana alguma personalidade –seja especialista ou mera apreciadora– responde cinco perguntas sobre a bebida. Veja na galeria de imagens abaixo outras pessoas que já participaram:

Medrado diz ainda que gostaria de ter tido a oportunidade de tomar um café e ter dois dedos de prosa com o ator Paulo Gustavo, que define como uma de suas grandes influências.

Confira abaixo a entrevista com Medrado e não deixe de voltar toda sexta-feira para conferir as respostas dos próximos participantes. Aliás, se você, leitor, pudesse indicar qualquer personalidade para participar desta seção, quem gostaria de ver por aqui?

Veja abaixo um dos vídeos em que Medrado faz humor com o hábito de tomar café gourmet:

Um café e dois dedos de prosa com… Franklin Medrado

1. Se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, como seria?

Eu sou novo nesse "mundo do café". Melhor, eu sempre tomei café, mas comecei a tentar entender mais sobre café tem pouco tempo, ou seja, sou "aprendiz de cafezeiro".

E tudo começou com uma promessa no início do ano de retirar o açúcar do meu café. Todos diziam que era caminho sem volta e eu zombava. Acontece que é caminho sem volta mesmo. Depois que me acostumei com o sabor do café sem açúcar, não consegui voltar pro meu antigo adocicado.

E o legal é que venho contando essa narrativa através dos vídeos e muitos seguidores acabam se identificando.

Então, tenho pouquíssimo tempo de desbravamento do "mundo dos cafés", mas nesse período já deu pra entender que existem muitos tipos de café e eu definitivamente gosto muito dos cafés gourmet e também dos especiais.

2. O que não pode faltar na sua pausa para o café?

Café não é apenas o ato de tomar alguma coisa. O bom café vem sempre com uma boa companhia e com um bom papo.

Então aqui em casa a minha pausa para o café é sagrada. É o momento em que eu e minha esposa nos desligamos de tudo e apreciamos a companhia um do outro e o cheiro e sabor de um bom café.

Assumo que um bolinho de cenoura com chocolate às vezes cai muito bem na combinação.

3. Qual sua cafeteria preferida no mundo?

Assumo que não tenho uma cafeteria preferida. Eu ainda sou um bebê quando o assunto é conhecer café profundamente.

Mas preciso dizer que as boas cafeterias de São Paulo nunca decepcionam. Meus amigos sempre me diziam pra experimentar as boas cafeterias de São Paulo, pois a variedade é enorme, e isso é a mais pura verdade.

Isso é tão forte pra mim que toda vez que preciso ir a São Paulo a trabalho eu aumento a minha viagem um ou dois dias só para poder conhecer novos espaços dedicados ao café.

4. O café do futuro será…

Cada vez mais focado na "experiência do café". Acredito que assim como a cerveja gourmet teve seu momento de expandir sua base de consumo, os "novos" tipos de café estão começando a alcançar cada vez mais pessoas.

E, como eu disse anteriormente, é caminho sem volta. Uma vez que a gente aprende a apreciar, a diferenciar os aromas e os tipos… aí já era.

5. Se pudesse escolher qualquer pessoa, com quem gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa?

Eu adoraria ter tido a oportunidade de tomar um café e bater um papo com o grande Paulo Gustavo. Ele é uma das minhas grandes influências e eu acredito que um momento como esse ficaria registrado pra sempre em meu coração, com boas gargalhadas e um café que duraria horas.