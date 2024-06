São Paulo

O barista chileno Carlos Medina, campeão mundial de preparo de cafés coados em 2023, vai a São Paulo para participar do lançamento, no Brasil, do coador com o qual ele conquistou o título.

O coador é o Origami, método de preparo de café filtrado com formato cônico e um furo largo no fundo –semelhante ao também japonês V60, da Hario. Ele se diferencia do concorrente pátrio por ter paredes laterais com ranhuras, o que, segundo a empresa, permite a distribuição mais uniforme da água sobre o pó de café.

Coador Origami tem formato cônico e parede com ranhuras - Divulgação

O lançamento será durante o São Paulo Coffee Festival, maior evento do tipo no Brasil, que ocorre de 21 a 23 de junho no pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera.

O estande da marca no festival venderá todos os coadores, nos tamanhos P e M, em várias cores, além de holders de resina e de plástico, filtros de papel nos tamanhos P e M e jarras de vidro nos tamanhos 460ml e 710ml.

Após o lançamento, os produtos da marca também estarão disponíveis no site https://www.origami-kai.com.br.

Atualmente, é possível encontrar alguns coadores Origami em cafeterias brasileiras, mas agora uma importadora assumirá a representação da marca em solo nacional. Assim, as linhas da fabricante japonesa estarão disponíveis em larga escala no Brasil –inclusive para o consumidor final.

Além de Medina, o estande da Origami vai reunir outros baristas que disputam campeonatos de coados.

Os cafés preparados por Medina e os demais baristas serão fornecidos pela 15 Coffee Company, torrefação e cafeteria de Sorocaba (SP) que está apoiando o projeto de importação da Origami.

Medina conquistou o mundial de Brewers (preparo de cafés filtrados) em 2023, ao servir um café colombiano coado no Origami. Na ocasião, o brasileiro Garam Um, da cafeteria paulistana Um Coffee Co., ficou com a terceira colocação.

