São Paulo

O Coffee Lab, cafeteria eleita várias vezes a melhor de São Paulo, vai inaugurar sua primeira filial em quase 20 anos de existência, sendo 15 como cafeteria –inicialmente funcionava apenas como torrefação e escola de café.

A nova unidade ficará na rua Fernão Dias, 682, no largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, e deve abrir as portas em meados de julho. Veja no vídeo abaixo o local onde será a nova cafeteria:

Como está situada em local com grande fluxo de pessoas, haverá uma janela para vender café para viagem a quem passa pela rua –semelhante ao que fazem as cafeterias com modelo "to go", como a The Coffee.

A área interna tem 200 metros quadrados e manterá o DNA do Coffee Lab, cuja sede fica na Vila Madalena. Haverá, portanto, sofás, poltronas, plantas e um mesão compartilhado –para acolher inclusive quem quiser usar o ambiente para trabalhar enquanto toma um café.

Sorvete de café e coado do Coffee Lab, em São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

O espaço abrigará também uma sala de aula para realização de cursos de café como os que já são ministrados na unidade da Vila Madalena.

A operação será mais enxuta, uma vez que não terá cozinha –as comidas continuarão sendo produzidas na sede.

Apesar de ficar na rua, o local integra um empreendimento imobiliário que fez um retrofit de várias casas da região. O Lapi é um complexo de comércio, serviços e restaurantes que já tem algumas lojas em operação, mas deve concluir e inaugurar oficialmente no segundo semestre. O local terá uma praça, áreas de exposição e estabelecimentos gastronômicos.

A nova unidade é a primeira expansão da cafeteria de Isabela Raposeiras, barista que é considerada uma das pioneiras e referência no setor de cafés especiais do país.

Ela sempre resistiu a abrir uma filial, e ao longo dos anos recusou várias propostas. O que a fez mudar de ideia foi o projeto do novo espaço, que prega uma interação com o espaço público e atraiu comerciantes que dialogam com a identidade do Coffee Lab.

No novo local, Raposeiras afirma que planeja desenvolver um projeto para integrar e capacitar moradores de rua da região. "Somos nós que estamos chegando aqui agora", diz.

A empresária trabalha ainda em outros planos de expansão, como um projeto de franquear mini-cafeterias para baristas interessados em empreender.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

O Coffee Lab nasceu em 2004 –inicialmente apenas como torrefação e escola de café– e em 2009 se tornou também uma cafeteria. Como é de se imaginar, o forte lá são os cafés, escolhidos a dedo por Raposeiras de pequenos produtores de várias regiões do Brasil. Há ainda comidinhas como bolos e sanduíches.

Se você gosta de café, não deixe de acompanhar o Café na Prensa no Instagram @davidmclucena e no X (ex-Twitter) @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br