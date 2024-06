São Paulo

De olho no crescimento dos cafés gourmet, a L’Or lançou um blend com torra intensa e decidiu reformular todas as embalagens da linha Origens, que homenageiam diferentes regiões produtoras de café do Brasil.

A marca é uma das líderes no mercado de café em cápsula, e agora aposta fortemente também no segmento dos torrados e moídos gourmet, para aproveitar a tendência de alta desse segmento no varejo. Como mostrou o Café na Prensa, as linhas premium crescem em ritmo muito mais acelerado do que as tradicionais.

Mercado de café gourmet cresce, e marcas lançam novos rótulos - Karime Xavier / Folhapress

O novo L’Or Último faz parte da linha Torras, com grãos em diferentes pontos de torra. O rótulo recém-lançado passa a ser o produto mais intenso da linha, descrito como um café encorpado e com notas de caramelo escuro.

O aumento da oferta de produtos gourmet fez com que as prateleiras dos supermercados fossem inundadas com uma grande variedade de rótulos, cada um com uma proposta sensorial diferente. Para ajudar o consumidor a escolher o café conforme seu gosto, o Café na Prensa preparou um pequeno guia, que está disponível na galeria de imagens abaixo:

Enquanto lança o Último, a L'Or reformula sua linha Origens, que passa a ter novas embalagens. Eles continuam disponíveis nas três versões –Cerrado Mineiro, Sul de Minas e Mogiana–, apenas com rotulagem diferente, a fim de impulsionar as vendas na esteira da crescente busca dos consumidores por novos cafés gourmet.

A L’Or pertence à JDE Peet’s, uma das maiores empresas do setor no mundo, com presença em mais de cem países. No Brasil, é dona ainda de rótulos como Pilão e Café do Ponto.

No ano passado, a multinacional fez uma aquisição arrojada, ao comprar os ativos de café e chá da Maratá, que era a quarta maior empresa do Brasil e tem forte presença nas regiões Norte e Nordeste.

A aquisição deve dar força à JDE na disputa com a 3corações, que é a maior empresa de café do Brasil. Vice-líder, a JDE, agora dona da Maratá, disputará o intenso mercado nordestino com a Santa Clara, rótulo do grupo 3corações que domina a região.

