Uma ciclofaixa pintada no meio de uma rodovia de mão dupla, no município de Canto do Buriti, no sertão do Piauí, foi aberta ao uso recentemente pelo governo do estado. A obra, que coloca em risco a segurança de ciclistas e motoristas, vem causando indignação de quem passa pelo local.

A ciclofaixa faz parte das obras do contorno rodoviário que conecta as rodovias PI-141 e PI-140, a 400 km da capital Teresina, e não apresenta nenhuma estrutura de segregação entre o espaço dos ciclistas e as pistas de rolamento de automóveis, contrariando as diretrizes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Ciclofaixa construída pelo governo do Piauí no meio de estrada, sem proteção para os ciclistas. - Redes Sociais

A situação repercutiu nesta quarta-feira (2) após um caminhoneiro divulgar um vídeo nas redes sociais. Nas imagens é possível ver uma ciclofaixa vermelha bidirecional, estreita e sem proteções, pintada bem no centro da rodovia que corta uma paisagem árida, típica do sertão nordestino.

"Aqui a ciclovia é no meio da rodovia, no caso o anel de contorno de uma cidade do Piauí", diz o homem em meio a risadas, zombando a estrada recém liberada ao tráfego. O vídeo viralizou e já alcança mais de 100 mil visualizações na rede social Twitter.

De acordo com o manual do Contran, em vias que excedem 50 km/h a estrutura adequada para a circulação de bicicletas deve ser no formato de ciclovia, ou seja, com separação física do tráfego de veículos automotores, e sua instalação deve ocorrer sobre o passeio (calçada) ou no canto da pista.

Questionado pela Folha, o governo piauiense divulgou uma nota explicando que a obra ainda não foi concluída e tem apenas uma faixa de rolamento sendo utilizada pela população.

"Estão sendo feitos ajustes e adequações no projeto básico, para aperfeiçoá-lo e garantir total segurança aos usuários. Uma dessas alterações é o deslocamento da ciclofaixa para a margem esquerda, que está sendo implementada com a manutenção de todos os dispositivos de segurança exigidos por lei para obras viárias", diz o comunicado.

O contorno rodoviário de Canto do Buriti faz parte de um projeto iniciado em 2013, tem 10,89 km de extensão, dos quais apenas 4,2 km estão contemplados com estrutura cicloviária. Segundo o governo estadual, a obra custou quase R$ 6 milhões aos cofres públicos.