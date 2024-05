São Paulo

Quem não pôde ir até Copacabana para o show que reuniu 1,6 milhão de pessoas teve a oportunidade de assistir Madonna nas telas da TV Globo. A transmissão repercutiu nas redes sociais não só pela performance da artista, mas também pela tradução simultânea da intérprete Maria Paula Carvalho.



Tradutora de conferência, foi a primeira vez que ela atuou na televisão aberta. Ao #Hashtag, ela contou que trabalhou com frio na barriga e que o momento mais desafiante aconteceu quando teve que usar a palavra "periquita".

Maria Paula Carvalho foi a tradutora de Madonna para a TV Globo durante show em Copacabana - Arquivo pessoal e Pilar Olivares/Reuters

Ela se refere a um dos discursos feitos por Madonna entre as músicas, no qual a cantora se declarou ao público brasileiro. "You have always been there for me. That green and yellow flag I see everywhere, I feel it in my heart, I feel it in my pussy", falou Madonna, em inglês.



A dificuldade foi encontrar algo que equivalesse à palavra "pussy", gíria para vagina. A escolha de Carvalho foi: "Vocês sempre estiveram ao meu lado. Com essa bandeira verde e amarela que vejo por todos os lados, eu sinto no meu coração e sinto aqui na minha periquita".

Numa tradução ao vivo, o tempo é escasso, e a isso se juntam outros desafios. "Não consegui achar nos nanosegundos que eu tinha para tomar uma decisão uma palavra que combinasse com o humor ou com a personalidade da Madonna e que atendesse as demandas da emissora". Carvalho diz que recebeu da Globo a instrução de suavizar possíveis palavrões.

Ela explica que foram 12 horas para se preparar para transmissão de sábado (4), o que incluiu assistir a muitos shows da mesma turnê com o ouvido ativo. "Os discursos da Madonna não são iguais em todas as apresentações, então a preparação é limitada e o fator surpresa existe".

"O pessoal do estúdio ficou rindo", contou Maria Paula sobre a reação da produção ao vê-la gesticular em alguns momentos do show. "Toda vez que entrava a minha vez de falar, as pessoas ficavam me olhando, porque eu estava possuída pela Madonna, digamos assim".

A intérprete confessa ter se surpreendido positivamente com a repercussão na internet sobre seu trabalho e espera que isso valorize a categoria. "O que mais me impactou foi a solidariedade do público. Tem muita gente que acha que é fácil".



No X, o antigo Twitter, internautas se solidarizaram com Carvalho. "É o trabalho mais difícil dela em anos", falou um usuário. "Suando a nuca para não falar os palavrões", escreveu outro.