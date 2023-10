Com programação focada na cultura de montanha, o Rio Mountain Festival chega à sua 18ª edição com 18 filmes, uma exposição fotográfica, palestras e bate-papo com autores e diretores.

A mostra, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, de 18 a 22 de outubro, traz dois filmes sobre ciclismo: o brasileiro "Transmongólia", de Cauê Steinberg, e o canadense "The Engine Inside", de Darcy Wittenburg, Darren McCullough e Colin Jones.

Cena do filme 'Transmongólia' mostra acampamento montado pelo cicloviajante Guilherme Cavallari atrás de templo budista - Guilherme Cavallari/Divulgação

O longa-metragem "Transmongólia" será exibido às 16h do dia 22 (domingo) e retrata a experiência vivida pelo cicloviajante Guilherme Cavallari em sua travessia de 3.633 km pela Mongólia. O documentário revela detalhes do contato de Cavallari com famílias nômades e suas descobertas sobre a cultura mongol.

"A etiqueta social na Mongólia determina que não se deve bater na porta de uma tenda nômade. Deve-se simplesmente entrar. Não conheço nenhum outro lugar do mundo onde isso seja a regra", disse Cavallari ao comentar a receptividade, a generosidade e a simplicidade, características que ele diz terem sido as mais marcantes durante os 5 meses em que cruzou o país asiático.

Quem quiser saber mais sobre as histórias do cicloviajante, poderá participar do "Papo com Guilherme Cavallari", no mesmo dia, às 13h. Na ocasião, ele compartilhará fatos presentes no seu livro "Transmongólia: Gengis Khan na Garrafa de Vodca", um dos 20 títulos que o autor já publicou com temas de aventura e bicicleta.

Programado para às 14h, também do dia 22, "The Engine Inside" apresenta o potencial da bicicleta em resolver questões globais, como saúde física e mental, desigualdade socioeconômica e mudanças climáticas. Narrado pelo célebre jornalista de ciclismo Phill Liggett, o filme de 84 minutos se baseia na história de seis pessoas de diferentes partes do mundo que têm a bicicleta como "língua em comum".

"Nesta edição, exibiremos sete longas-metragens. No ano passado tivemos apenas um, que foi o filme vencedor. Isso representa uma guinada do Rio Mountain Festival, que passa a receber mais filmes autorais, com narrativas mais profundas", conta Alexandre Diniz, diretor do evento.

A exposição fotográfica "Quando a montanha chama", da fotógrafa Aline Fortuna, acontecerá em paralelo às exibições dos filmes, durante todos os dias da mostra.

Serviço

18º Rio Mountain Festival

Datas: 18 a 22/10

Local: CCBB – Centro Cultural do Banco do Brasil: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro do Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), disponíveis na bilheteria física ou no site do CCBB a partir das 9h do dia do evento. Estudantes, maiores de 65 anos e Clientes Ourocard pagam meia entrada.