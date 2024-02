Um grupo de 18 políticos de diversas partes do país lançou no domingo (18) a Coalizão Nacional Suprapartidária pela Bicicleta, um pacto em defesa da mobilidade sustentável entre campanhas para as eleições municipais deste ano.

O acordo foi costurado em reunião realizada entre cicloativistas, deputados, vereadores e pré-candidatos do PDT, PSOL, PV, PSB, União Brasil, Podemos e MDB numa bicicletaria do centro de São Paulo.

Grupo reunido em bicicletaria de São Paulo no domingo (18) - Divulgação

Como resultado foi lançada uma carta onde estão fixados os compromissos do grupo: "A luta por cidades que priorizam todos os pedestres, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, nas quais caminhar é um direito preservado e que deve ocorrer com conforto e segurança; A promoção de medidas de acalmamento do tráfego motorizado, redução das velocidades e políticas que assegurem que nenhuma morte e lesão no trânsito seja aceitável; A oferta de transporte público abrangente, confortável e acessível; A valorização da vida e do espaço urbanos, do comércio de bairro e cidades estimulantes e inclusivas; A valorização da infância, bem-estar e segurança das crianças nas cidades; A priorização da redução das emissões e o reconhecimento do estado de emergência climática global".

O grupo ainda ressaltou seus princípios democráticos, de direitos humanos, de justiça social e ambiental e da redução das desigualdades de renda, de raça e de gênero.

Assinam a carta a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), o deputado estadual paranaense Goura Nataraj (PDT), o deputado estadual catarinense Marcos José Abreu (PSOL), o vereador de Bragança Paulista (SP) Luis Henrique Camargo Duarte (PV), o vereador de Salvador (BA) André Fraga (PV), a vereadora suplente de São Paulo (SP) Renata Falzoni (PSB), Filipe Simões, Marcelo Sgarbossa, Henri Maeda, Vivi Zampieri, Robson da Silva, Daniella Pretel, Misael Wesley Ramos, Rafael Marcate Garcia dos Anjos, Cleyton Vieira, Vanderlei Silvério Cavalcante, Mariana Annibelli e David Couto.