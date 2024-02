A Prefeitura de São Paulo está realizando a eleição de 21 representantes da sociedade civil que participarão do CMTT (Conselho Municipal de Trânsito e Transportes) no biênio 2024-2026. O prazo para votar começou às 0h da segunda-feira e se encerra às 23h59 desta terça-feira (20), hoje.

De acordo com o edital da prefeitura, o CMTT é a instância que assegura a participação e o controle social das ações voltadas à mobilidade e ao trânsito na cidade de São Paulo. Alguns dos objetivos deste conselho são garantir a gestão democrática, subsidiar a formulação de políticas públicas relacionadas à mobilidade urbana, propor normatização e fiscalização, acompanhar a gestão financeira do sistema de transporte coletivo, propor diretrizes, prioridades e programas de alocação de recursos junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.

Trânsito na avenida 23 de maio, que liga a região central à zona sul da cidade de São Paulo - Caio Guatelli

Os eleitos comporão o painel ao lado de 21 representantes indicados por órgãos públicos municipais e 21 representantes das entidades representativas dos setores (empresas concessionárias do transporte coletivo).

Os candidatos estão divididos entre as representações regionais (norte, sul, leste, oeste e centro) e setores temáticos, entre eles o setor de ciclistas, da mobilidade a pé, dos idosos, da juventude, do meio ambiente e saúde. O eleitor pode conhecer o currículo e propostas dos candidatos no site eleitoral do CMTT e votar em quantas regiões e setores quanto quiser.

"O CMTT é a única instância de consulta pública que a prefeitura possui em relação à mobilidade, por isso é importante votar e participar. Nele são apresentados projetos do poder público e propostas da sociedade civil, que deveriam ser debatidas de forma objetiva e clara com todos paulistanos", disse o relações públicas Thomas Wang, integrante do coletivo cicloativista Bike Zona Sul.

O servidor público Guilherme Moraes, morador do bairro Vila Mariana, lembra que no CMTT devem ser debatidos temas como a faixa azul para motos, modernização semafórica, atraso nas obras de manutenção das ciclovias e qualidade do asfalto. "A tarifa zero no transporte público deveria ser debatida no CMTT. Inclusive o CMTT poderia solicitar estudos para ampliar esse projeto", sugeriu Moraes aos futuros eleitos.

A jornalista e cicloativista Renata Falzoni observou que o conselho, quando respeitado pelo executivo, opina mas não decide as futuras politicas publicas na mobilidade. "Hoje não é respeitado, virou fantoche. Se ocupado por pessoas que não pedalam nas cadeiras destinadas aos ciclistas, as ciclovias podem ser retiradas e não implementadas porque o CMTT assim sugeriu", disse.

Um dos fundadores do coletivo Bike Zona Oeste, o geólogo Sasha Hart ressaltou a importância da composição do CMTT para o desenvolvimento da cidade: "A atuação de conselheiros, inclusive candidatos à reeleição como o George Queiroz e o Vanderlei Torroni, tem sido bem importante para produzir avanços pontuais, mas sobretudo tentar evitar retrocessos, bem como combater o desmonte da participação social".

Para votar, o eleitor tem que acessar o site eleitoral do CMTT (clique aqui) e concluir o processo até às 23h59 desta terça-feira (20).