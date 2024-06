Sobre a mesa de trabalho do Laboratório de Ecologia Vegetal, Evolução e Síntese da UFRN, espalham-se laptops, cadernos, embalagens de pizza, latas de suco e uma bebê. É Valentina, que, antes mesmo de completar um ano, já participa dos preprint clubs do grupo de pesquisa da mãe, a bióloga Vanessa Staggemeier.

Nesses encontros, realizados no segundo semestre de 2023, a pesquisadora e seus dez alunos de graduação e pós-graduação discutiram trabalhos científicos que haviam sido disponibilizados em repositório de preprints — estudos publicados sem antes terem passado pelo processo formal de revisão por pares.

Ilustração: Julia Jabur/ Instituto Serrapilheira - Instituto Serrapilheira

Na época, o Instituto Serrapilheira, um dos financiadores da pesquisa de Staggemeier, propôs um experimento com um grupo de nove de seus cientistas apoiados: substituir até quatro sessões de seus "journal clubs" — encontros periódicos que grupos de pesquisa tradicionalmente fazem para discutir artigos científicos de suas áreas — por "preprint clubs".

A ideia era entender o quão receptivos para essas práticas estariam os cientistas apoiados, e ao mesmo tempo estimular uma cultura de ciência aberta e de revisão coletiva em repositórios públicos de preprints. Por ser uma instituição privada, sem fins lucrativos, de apoio à ciência no Brasil, o Serrapilheira vem atuando como uma espécie de laboratório de experimentação de práticas pouco usuais na ciência, que as agências públicas não podem se arriscar a abraçar logo de cara.

Após a discussão sobre o preprint escolhido, os grupos deveriam postar um comentário, positivo ou negativo, em uma plataforma própria para isso. Em contrapartida, o Serrapilheira se comprometeu a abastecer cada reunião com pizzas (ou o lanche que quisessem).

O preprint club de Staggemeier do dia 20 de setembro de 2023 foi especial: contou com um bolo em comemoração aos 40 anos que ela completaria dali a quatro dias. Foi também o dia em que o grupo estranhou uma abordagem no preprint em debate, sobre a biodiversidade de um bioma brasileiro.

"Achei que tinha um erro metodológico, porque outros trabalhos de modelagem de nicho ecológico para esse bioma encontraram resultados bem diferentes. Suspeitamos que as palavras-chave utilizadas na revisão bibliográfica não foram amplas o suficiente, já que algumas referências importantes ficaram de fora", Staggemeier conta.

O grupo preparou o comentário para postar no repositório de preprint onde o estudo fora publicado. Nesse meio tempo, porém, o artigo passou pelo crivo da tradicional revisão por pares e saiu num periódico da área de mudanças climáticas. A publicação não demoveu o grupo, que ainda assim decidiu registrar o comentário. O autor não respondeu.

"De todo modo, adorei ver o engajamento dos alunos e a leitura crítica em cima dos trabalhos, procurando por pontos que poderiam ser melhorados e deixando sugestões de como fazê-lo", comenta a bióloga. "Foi uma oportunidade de explicar como funciona a revisão por pares e a necessidade de discutir ciência aberta."

A detecção de um erro em potencial no preprint não significa que aquele fosse um trabalho ruim. Esse é o processo natural da ciência: o caminho percorrido por uma investigação científica é permeado de equívocos, acertos, dúvidas e questionamentos que sempre vão lapidando a pesquisa em direção à sua melhor versão. Um artigo científico não é — ou não deveria ser — a etapa final de um estudo, mas sim parte de uma trilha longa e contínua.

Por isso, quanto mais gente trabalhando de forma coletiva nesse processo —revisando os trabalhos, replicando seus experimentos, discutindo seus resultados—, melhor tende a ser a ciência. Também é por isso que os preprints são tidos como uma das principais formas de alcançar essa ciência colaborativa e aberta.

Em primeiro lugar, eles são baratos: se resumem a um PDF disponibilizado em repositórios públicos online, como o arXiv (que existe desde 1991 e desde então é muito usado sobretudo por cientistas da física e matemática) e o medRxiv, isentos das taxas cobradas pelos periódicos científicos. Além disso, seu conteúdo é aberto, diferentemente das paywalls das publicações tradicionais.

Eles também são uma forma mais célere de compartilhar o andamento das pesquisas, já que o trabalho não passa pelo processo formal de revisão por pares das revistas, geralmente demorado e trabalhoso. Foi por isso, aliás, que os preprints se popularizaram na pandemia de Covid-19, quando a rapidez na divulgação dos resultados das pesquisas em curso era essencial para se combater o vírus.

E, por mais que a revisão por pares seja considerada o filtro da "boa ciência", na prática não é bem isso que acontece. Um estudo de fevereiro de 2024 (publicado como preprint) observou que, numa amostra de 1.035 estudos revisados por pares, 19% deles continham dados problemáticos. Na maioria dos casos, havia imagens alteradas ou reutilizadas de forma questionável — e nem por isso foram menos citados ou publicados em revistas de menor impacto.

Publicar como preprint não significa que o trabalho não será avaliado. Há plataformas para a revisão coletiva desse tipo de estudo, como PubPeer e PREreview, nas quais a própria comunidade científica se engaja na revisão, sem a intermediação das revistas científicas tradicionais, mas elas ainda dependem de uma adesão maior dos cientistas. Além disso, após uma primeira versão como preprint, o trabalho pode ser melhorado e depois sair num periódico especializado.

Foi o que a própria Vanessa Staggemeier fez em outubro de 2023, quando publicou seu primeiro preprint. O trabalho, que levou cinco anos e envolveu 24 pesquisadores, traz uma "árvore genealógica" inédita das mirtáceas, família que abriga espécies como a goiaba, a pitanga e a jabuticaba. Em maio de 2024, o estudo saiu no American Journal of Botany, revista tradicional da Sociedade Botânica da América.

Os cientistas apoiados pelo Serrapilheira ainda não são usuários ávidos de preprints: apenas 73% deles de fato adotam esse formato, mesmo que incentivados a disponibilizar seus trabalhos publicamente (seja por meio de preprints, seja publicando em revistas de acesso aberto etc). O número ainda está abaixo da média mundial, que é de 76% para o caso das áreas financiadas pelo instituto (ciências naturais, ciência da computação e matemática).

Mas, pelo menos nos preprint clubs, a maioria dos participantes relatou ter gostado da experiência: dos nove, seis informaram que pretendem fazer mais edições e continuar postando comentários públicos sobre trabalhos científicos de suas áreas. "Hoje tento navegar com meus alunos para uma ciência mais aberta", afirma Vanessa Staggemeier.

*

Clarice Cudischevitch é jornalista e gerente de Comunicação no Instituto Serrapilheira. Kleber Neves é doutor em neurociências e gestor de Ciência no Instituto Serrapilheira.

O blog Ciência Fundamental é editado pelo Serrapilheira, um instituto privado, sem fins lucrativos, que promove a ciência no Brasil.