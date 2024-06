São Paulo

A agonia de quem estava saudoso das picuinhas políticas e da violência de Westeros acabou na noite deste domingo (16), quando "A Casa do Dragão" voltou para a sua segunda temporada, após um hiato de dois anos. O primeiro episódio desta nova parte da saga ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

A série, prelúdio da muito popular "Game of Thrones", conta o evento histórico daquele universo conhecido como "a dança dos dragões", guerra civil em que a família real disputa pela sucessão do trono. Sendo esta família os Targaryen, os mestres dos dragões, promete-se uma temporada de "fogo e sangue", lema da casa.

Antes mesmo da trama ser retomada, a série já causou burburinho nas redes pela mudança da abertura, mostrando agora uma tapeçaria que revela a história (e todo o sangue que escorre) Targaryen.

Na semana que antecedeu o aguardado retorno da franquia à televisão, uma ação de marketing espalhou estandartes da família Targaryen em monumentos populares ao redor do mundo; preto e vermelho para aqueles que estão ao lado de Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma d'Arcy, e verde e dourado para quem torce pela rainha Alicent e seu filho, Aegon Targaryen.

No Brasil, o estandarte verde e dourado foi pendurado no Pão de Açúcar, famosa atração turística do Rio de Janeiro.

O conflito entre Rhaenyra e Alicent é um dos pilares do enredo, com o clássica trama "de amigas para rivais".

Nas redes, internautas dividem-se entre #TimeVerde e #TimeVermelho. Entre brasileiros, Rhaenyra parece ser a mais popular.

O ponto forte da reestreia, e o que mais causou burburinho nas redes sociais, ficou a cargo da última cena. Se você ainda não viu o episódio e é avesso a spoilers, melhor não continuar a leitura deste texto.

Na mitologia de Westeros, os Targaryen são famosos pela impiedade; e dela nem as crianças escapam. "Um filho por um filho": é a vingança que se concretiza nos últimos momentos do episódio, concluindo o ciclo que se inicia com a morte do jovem príncipe filho de Rhaenyra no finale da primeira temporada.

Sobrou não para o filho, mas para o neto de apenas seis anos da rainha Alicent.

A cena sanguinolenta mostra um assassino de aluguel pedindo para que a mãe aponte quem é o filho menino; momento que antecede a morte do então herdeiro do trono. A violência, diga-se de passagem, é um dos fatores responsáveis por alçar a franquia ao sucesso, pois não há personagens "impossíveis de morrer". Afinal, quem não se chocou quando, no nono episódio da primeira temporada de GoT, o protagonista da série é decapitado em praça pública?

A sensação de que ninguém está a salvo, nem mesmo as criancinhas, é um dos motores que tornam as histórias de Westeros tão cativantes.

Os próximos oito domingos prometem.