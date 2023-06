São Paulo

Gabriela, 31, e Caroline, 37, são as irmãs Kishimoto, responsáveis pela nova casa dedicada às cervejas artesanais na região central de São Paulo, a Cervejaria Duas Irmãs.

Com um estilo mais botequeiro-raiz, a Duas Irmãs oferece cervejas, quitutes e outros gorós sem frescura, em um ambiente simples e acolhedor no qual a clientela pode beber no balcão, nas poucas mesas do salão interno ou mesmo se aglomerar na entrada.

Caroline e Gabriela Kishimoto, proprietárias da Cervejaria Duas Irmãs - Divulgação

É a caçula Gabi a responsável pelo principal artigo da casa, as cervejas —Carol cuida mais do lado administrativo; e ambas ficam também atrás do balcão da cervejaria, pertinho da alameda Barão de Limeira, nos Campos Elíseos.

Formada em engenharia de alimentos, Gabi trocou os queijos pelas cervejas após uma viagem pela Alemanha, em 2016. No meio da escola tradicional alemã, encontrou um estágio na artesanal Berlina Berg, na capital Berlim.

De volta ao Brasil, passou pela Dádiva (São Paulo), onde era cervejeira "chão de fábrica". "Fazia a brassagem, todo o processo de moer o malte, filtragem, fervura, controle de fermentação", lembra. Depois, na mineira Zalaz, Gabi foi como cervejeira responsável, cuidando também da criação das receitas. Lá, durante a pandemia, surgiu a ideia de ter a própria marca.

"Meu passatempo em Minas era ir para o meio de uma comunidade rural e visitar botecos. Amo essa cultura. Sentia falta disso no meio da cerveja artesanal, que sempre parece ter algo meio glamourizado, gourmetizado. Queria poder tomar uma cerveja no balcão ouvindo Reginaldo Rossi", brinca.

A Duas Irmãs é um brewpub, ou seja, produz na casa a própria cerveja. Nos fundos do bar, os tanques entregam uma pequena produção, com capacidade para no máximo 800 litros por mês para abastecer a casa.

Na abertura, cinco rótulos estavam engatados: a Pilsen Duas Irmãs, a Azedinha (sour com goiaba e hibisco) a Da Estação (blond ale com manga) e duas convidadas, uma de trigo (Cervejaria 77) e a india pale ale Ypacarai (Catimba); todas com preço bem convidativo (R$ 14, com 300 ml).

Outras duas torneiras oferecem refrescantes sodas (com amora e hortelã ou gengibre e limão). Há ainda, destilados, infusões (com catuaba, por exemplo) e a batida de coco (sucesso de inauguração).

Assim como as bebidas, o cardápio de comes não é fixo e também preza petiscos simples, da estufa quente ou fria, como uma porção de ovos de codorna, tremoço, lagarto ou linguiça acebolada. Tudo está escrito na parede mesmo, logo na entrada, e servido pelas irmãs com aquela simpatia de boteco.

Cervejaria Duas Irmãs - R. Ribeiro da Silva, 776, Campos Elíseos, região central. Qui. e sex.: 18h às 24h. Sáb.: 16h às 24h. Dom.: 16h às 22h. Instagram: @cervejariaduasirmas