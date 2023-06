São Paulo

Sim, a Oktoberfest pode ser o maior festival cervejeiro do país (em Blumenau) e do mundo (em Munique). Mas os adeptos de rótulos artesanais já têm um mês para chamar de seu. Em julho, pelo menos quatro eventos devem fazer a alegria de quem consome rótulos especiais, das lupuladas às alcoólicas russian imperial stouts.

O mês marca os aniversários das queridinhas Trilha Cervejaria (7 anos) e Dogma (8), que promovem festas julinas com várias cervejarias convidadas, além de rótulos próprios especiais. Já o All Beer Sessions congrega mais de 70 cervejarias, incluindo brasileiras e importadas. E tem ainda o aguardado Dark Mauro Day, no EAP, dia dedicado às cervejas escuras. Confira as festas a seguir e reserve a agenda.

Cervejas da Trilha Cervejaria, que completa 7 anos - Divulgação

Farra dos 7 (2.jul)

Para celebrar seu sétimo aniversário, a Trilha oferece uma farra no endereço da Fermentaria, na Barra Funda, repleta de convidados. Além de 15 torneiras e rótulos especiais da casa, os sócios Daniel Bekeierman e Beto Tempel recebem o reforço das ótimas Dádiva, Zalaz, Cozalinda, Salvador Brewing e Devaneio do Velhaco, entre outras.

E isso não é tudo. Há também vinhos e sidras da Vivente, café da Um Coffee Co. e quitutes do vizinho Komah e do Lobozó, tudo ao som de setlists de música brasileira com os DJs Magrão e Yve. São esperadas até 300 pessoas no espaço. O ingresso, por R$ 250, dá direito a um copo do evento e 20 vales-farra (a moeda da festa), que podem ser trocados por copos de 100 ml a 300 ml, de acordo com o estilo.

Trilha Fermentaria - R. Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda. Dia 2/7 (dom.): 13h às 20h. Instagram: @trilhacervejaria. Ingr.: R$ 250 (2º lote), em https://loja.trilhacervejaria.com.br/fermentaria.

All Beers Sessions (8.jul)

Comandado por Raphael Rodrigues, o All Beers promove um evento recheado de cervejas especiais duas vezes ao ano. Nesta edição de inverno, mais de 70 cervejarias confirmaram presença, entre nacionais e importadas, como Avós (SP), Japas (SP), Masterpiece (RJ), Zapata (RS), Goose Island (EUA), Trappistes Rochefort (Bélgica) e Pilsner Urquell (República Tcheca), entre outras. O ingresso (R$ 260 mais taxas) dá direito a open bar de todas as torneiras do evento, além de um copo personalizado.

Espaço Escandinavo - R. Job Lane, 1.030, Alto da Boa Vista. Dia 8/7 (sáb.): 13h30 às 18h30. Ingr.: R$ 260, no link sympla.com.br/evento/all-beers-sessions-2023-edicao-inverno/2019827. Instagram: @allbeersbr

Dark Mauro Day (14.jul)

Um dos principais clientes do Empório Alto dos Pinheiros, Mauro Nakamura faz aniversário no dia 14 de julho. Fã de cervejas escuras, sugeriu ao proprietário Paulo Almeida um dia só com as cervejas com maltes torrados e alto teor alcoólico. A brincadeira se transformou em um dos principais eventos do EAP, e também uma forma de homenagear os clientes. Reunindo fãs de russian imperial stouts e outras vertentes, o DMD deste ano terá cerca de 40 cervejas, sempre especiais, com rótulos exclusivos ou de barril único. Paulo deixa duas torneiras com cervejas claras para não assustar os desavisados. O evento acontece na sexta (14 de julho), mas tem um necessário chorinho no sábado. Nos próximos dias o bar deve divulgar algumas cervejarias participantes em suas redes sociais. Não há cobrança de ingresso.

Empório Alto dos Pinheiros - R. Vupabussu, 305, Alto dos Pinheiros. Tel.: 3031-4328. Dia 14/7 (sex.): a partir das 14h. Instagram: @eapsp

Save the Fígado (15.jul)

Fãs das lupuladas da Cervejaria Dogma podem se esbaldar com mais de 30 barris variados da marca e de convidadas —como a Everbrew (Santos) e a Tarin (Nova Lima, MG)— para beber à vontade (mediante ingresso, por R$ 420). O evento planejado para 2020 foi adiado pela pandemia. Agora, marca os oito anos da cervejaria. No perfil no Instagram é possível acompanhar alguns spoilers dos participantes.

Espaço GAP - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 255, Alto dos Pinheiros. Dia 15/7: 13h às 18h. Ingr.: R$ 420, link no Instagram: @cervejariadogma