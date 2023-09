Nesta sexta (15), o Bayern de Munique enfrenta o Bayer Leverkusen no grande "clássico bayers" do Campeonato Alemão. Mas o evento mais aguardado da capital da Baviera no fim de semana acontece no dia seguinte, sábado (16), quando será dada a largada para mais uma Oktoberfest, maior evento cervejeiro do mundo.

Sim, apesar do nome "oktober" a festa acontece quase que inteiramente em setembro na Alemanha. A primeira festa foi em 1810 e, reza a lenda, foi antecipada para o mês anterior em 1904 devido às condições climáticas ruins de outubro.

Visitante sobe na mesa para brindar pela volta da Oktoberfest, em Munique, em 2022 - Michaela Rehle - 17.set.2022/Reuters

No Brasil, a principal festa acontece em Blumenau. Mas outras cidades da região sul têm Oktobers bem tradicionais. E São Paulo já chega à sua sexta edição. Abaixo, confira algumas informações de Munique e de cinco festas cervejeiras do gênero por aqui.

Munique

De 16 de setembro a 3 de outubro, em Theresienwiese

Mãe de todas as Oktobers, a festa de Munique nasceu em 1810 para celebrar as bodas do rei Ludwig 1º (um viva ao jovem).

O grande descampado de Theresienwiese, perto da estação Central, costuma receber mais de 6 milhões de cervejeiros, mas apenas cerca de 15% do público vêm do exterior —o recorde de 1985, quando 7,1 milhões encheram a caneca, ainda persiste. Aqui se encontra as seis cervejas oficiais do evento, todas fabricadas nos limites da cidade: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner e Spaten (ordem meramente alfabética, sem relação com preferência).

E quanto custa para ver a festa? Nada. Nem para entrar na Theresienwiese nem para entrar nas tendas cervejeiras. Só paga o que consumir. Mas, se não fizer reserva, é melhor evitar horários ou dias de pico. Todas as tendas têm um limite de público.

Mais informações no site www.oktoberfest.de/en e no Instagram @oktoberfest

Blumenau (SC)

De 4 a 22 de outubro, no Parque Vila Germânica

A maior Oktoberfest do Brasil já recebeu 731 mil pessoas em 2009. Ano passado, foram 634 mil visitantes, número que a organização espera superar. Para isso, o evento, em sua 38ª edição, terá seu espaço ampliado em mais de 3.000 metros quadrados, com a construção de um novo deque, ação voltada para a acessibilidade e dias pet friendly. Neste ano, a Ambev superou a Heineken na licitação e, como resultado, a cerveja Spaten (uma das seis oficiais de Munique) é a marca oficial. Mas há também espaço para artesanais locais, como Alles Blau, Cervejaria Blumenau, Holzbier, Wunder Bier e Scholer’s Bier, além da vizinha Schornstein, de Pomerode —a Ambev também vai disponibilizar pontos com água gratuita para refrescar a cabeça e os ânimos, quando necessário.

Ao contrário da maioria das Oktobers, aqui a festa é diária, com entrada franca em várias ocasiões, incluindo segundas, terças, o primeiro dia do evento (4) e o último (22). O valor dos ingressos varia entre R$ 11 (meia) e R$ 60 (inteira), a depender do dia. No camarote Spaten, com shows exclusivos, open bar (incluindo cervejas e drinques) e open food, o preço pode chegar a R$ 800. Mais informações no site oktoberfestblumenau.com.br e no Instagram @oktoberfest_blumenau.

São Paulo (SP)

De 6 a 22 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera

Depois de receber quase 62 mil pessoas em 2022, a sexta edição da versão paulistana da festa volta ao Ginásio do Ibirapuera. Após dois anos de Spaten, a cerveja oficial desta vez é a Paulaner, que também está entre as seis oficiais de Munique —a Eisenbahn completa o lineup cervejeiro. Em São Paulo, além do palco principal (Biertent), há espaços como o Biergarten, farta área gastronômica, um palco rock e a New Tent, dedicado a apresentações folclóricas e às Olimpíadas Germânicas. Banda Eva (6), Péricles (7), Ira (20) e Falamansa (22) estão entre as variadas atrações musicais.

Ingressos a partir de R$ 65. Mais informações no site saopaulooktoberfest.com.br e no Instagram @saopaulooktoberfest

Santa Cruz do Sul (RS)

De 5 a 22 de outubro, no Parque da Oktoberfest

A cidade gaúcha recebe uma das maiores Oktobers do país, que já está em sua 38ª edição. Em 2022 foram cerca de 400 mil pessoas, e a expectativa para este ano é bater a marca de meio milhão de visitantes. Nos domingos de festa, que tem até tema (Nossa História, Nosso Futuro), há desfiles tão apreciados quanto os de escolas carnavalescas. A cerveja oficial do evento será a catarinense Eisenbahn, que pertence ao grupo Heineken. Alexandre Pires (20) e Maiara e Maraísa (21) são os principais nomes nas atrações musicais da tenda cervejeira.

O valor do ingresso varia de acordo com o dia (o mais caro custa R$ 37). Há também venda de Permanentes, válidas para todos os dias. Mais informações no site oktoberfestsantacruz.com.br e no Instagram oktoberfestsantacruz.

Igrejinha (RS)

De 20 a 29 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings

A festa já chega à sua 34ª edição. Na mais recente, de 2022, recebeu 162 mil pessoas em dois fins de semana. Assim como no ano passado, a cerveja principal também é a Eisenbahn. Um atrativo aqui é a presença de nomes conhecidos no lineup musical, como Alexandre Pires (dia 22), Wesley Safadão (27) e Luan Santana (29) —mas do lado da tenda principal, o Oktober Pub é dedicado ao rock. A festa ainda traz gastronomia típica, desfiles e danças, concurso de chope em metro, parque de diversões e afins.

O valor do ingresso pode variar. No dia 29 (show de Luan Santana), vai de R$ 22 (meia) a R$ 462 (camarote Eisenbahn, com open bar e open food). Mais informações no site oktoberfest.org.br.

Marechal Cândido Rondon (PR)

De 26 a 28 de outubro, no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon

Mesmo no site oficial, ainda não há muitas informações sobre a festa na cidade paranaense, que se intitula "a mais simpática do Brasil". O lançamento oficial será apenas no dia 30/9, mas já se sabe que o evento contará com bandas tradicionais de Blumenau, como Madame Frau (formada apenas por mulheres) e Cavalinho, referência na maior Oktober. No ano passado, cervejas artesanais locais foram servidas no evento. Ainda não há informações sobre a venda de ingressos, mas é possível ver as novidades no site oktoberfestmarechal.com.br e no Instagram @oktoberfestmarechal.