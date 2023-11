São Paulo

Entre um debate literário, uma sessão de autógrafos ou uma exibição de filme na praça, a 21ª Flip terá cerveja. Ótima cerveja. Cortesia da Catimba Tragos & Gorós, que leva as criações da mestre-cervejeira Bárbara Fonseca, a querida Babi, a Paraty.

A partir de quinta (23) e até domingo (26), a Casa Sete Selos+, que reúne um coletivo de editoras e terá uma programação intensa aberta ao público, também vai abrigar um bar, comandado pela turma da Catimba. O carro-chefe são os refrescantes chopes Goela Larga, estilo lager (R$ 15), e Ypacaraí, uma IPA com manga (R$ 22).

Ypacaraí, IPA com manga, e Goela Larga, rótulos da Cervejaria Catimba - Divulgação

Mas isso não é tudo: tem também kombucha, cachaça e outros gorós. Algumas serão disponíveis apenas para viagem (mas qualquer viagem em Paraty será curta), como a Rabo de Arraia, uma sour com cambuci.

Além disso, a Catimba fez uma parceria com a Flipei, a Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, no lançamento da Insurgente, em lata —trata-se da mesma receita da Ypacaraí, uma IPA com manga, mas com um novo (e bem bonito) rótulo.

Habitués das pequenas cervejarias da região central devem ter topado com uma cerveja da Catimba ali ou acolá. A marca já teve seus rótulos em casas como a Cervejaria Central, a Duas Irmãs e até no café Botanista, entre outros.

Casa Sete Selos+ na 21ª Flip - r. da Matriz, 107, Paraty, Rio de Janeiro