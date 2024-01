São Paulo

O Ano-Novo chinês só chega em fevereiro, mas a Sapporo, que é uma cervejaria de origem japonesa, já lançou sua homenagem, e apenas nos Estados Unidos —reflexos do mundo globalizado.

Em 2024, estamos entrando no Ano do Dragão, símbolo de poder e sorte para os chineses. Para celebrar a data, a Sapporo Premium se uniu ao famoso tatuador Tokyo Hiro para lançar uma nova arte no pack de seis latas —e em edição mais limitada na embalagem do latão.

Cerveja Sapporo faz embalagem especial para celebrar o Ano do Dragão, com design do tatuador Tokyo Hiro - Divulgação

Na ilustração de Hiro, que reside em São Francisco (EUA), dois dragões se entrelaçam: um com a boca aberta, para afastar maus espíritos; e outro com a boca fechada, para segurar os bons. Juntos, eles representam o início de um ano e o fim do outro.

"Quando eu estava aprendendo a tatuar com Bob Roberts, da Tattoo Spotlight, ele sempre me dizia: 'Leste encontra oeste, esse é o seu estilo'", conta Hiro. "Me sinto com muita sorte em trabalhar com a Sapporo neste projeto, porque entendemos o que isso significa."

Fundada em 1876, a Sapporo é a marca mais antiga de cerveja do Japão em operação. É também a mais vendida nos Estados Unidos entre as asiáticas. Por lá, além da Sapporo Premium, é possível encontrar outros rótulos, como a Sapporo Premium Black, a Premium Light, a Reserve e a Pure.

Se você estiver de viagem marcada para o lado norte da América e quiser a nova embalagem da Sapporo para o Ano do Dragão, a dica é checar o perfil da cervejaria no Instagram: @sapporobeerUSA.