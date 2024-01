São Paulo

No início de 2018, Carlos Lima inaugurava o taproom Tap Tap, na esquina da praça Roosevelt com a rua da Consolação, no centro de São Paulo —taprooms servem as cervejas direto da torneira, mas não produzem no próprio local.

Com seis anos de estrada, o pequeno e agradável espaço com 16 torneiras e decoração em estilo industrial se mantém firme no roteiro cervejeiro da cidade e ganhou até uma filial, em Perdizes (a um Minhocão de distância, como brinca Carlão).

Para celebrar o sexto aniversário, a casa traz neste sábado (13) rótulos de velhos parceiros e novidades exclusivas, como a Harmony, primeira smoothie sour da Cervejaria Hankzbier, de Minas. Sem lactose, a bebida recebe 43% de frutas batidas, como acerola, maracujá e manga, e marshmallow, que confere textura à cerveja. Esse é o único barril da cervejaria em São Paulo, então vale conferir.

Cerveja servida no Tap Tap do Centro - Divulgação

A também mineira Cervejaria Tarin manda dois rótulos com terpenos, incluindo a double Neipa Nostalgia 2023, com 8,3% de álcool e lúpulos que remetem à frutas mais adocicadas.

Já a Captain Brew, de Uberlândia (sim, dá para dizer que é quase uma festa mineira), entrega para o evento uma imperial stout com café e avelã e 13,8% de álcool (pode ser uma boa saideira).

Mas há cervejas engatadas de outros cantos, como uma american IPA da Koch Beer (Paraná); ou uma strong ale envelhecida em barril de cachaça da gaúcha Devaneio do Velhaco.

Na dúvida, é só pedir uma ajuda para algum dos atendentes, muitas vezes o próprio Carlão, e fazer um brinde de aniversário no balcão mesmo.

Tap Tap Centro - r. da Consolação, 465, Centro. Seg. a qui.: 15h à 1h. Sex. e sáb.: 12h às 2h. Dom.: 12h às 22h; @taptapsp

Tap Tap Perdizes - r. Turiassu, 625, Perdizes. Seg. a sex.: 12h às 24h. Sáb.: 10h às 24h. Dom.: 10h às 20h