São Paulo

Uma semana completa dedicada às cervejas sours. É o que propõe a Cervejaria Hocus Pocus com a Sour Week, que começa neste sábado (17) e vai até o próximo, 24/2, nos bares da marca em São Paulo (no largo da Batata) e no Rio (Botafogo e Barra da Tijuca) —a Hocus Pocus é de origem fluminense.

Além de ser, obviamente, um prato cheio para quem curte o estilo, a Sour Week pode também trazer uma boa oportunidade para quem tem um pé atrás, ou os dois, com as sours.

Cervejas sours da Hocus Pocus - Divulgação

Conhecidas por aquele sabor azedinho (sour significa azedo), ou com mais acidez, as sours são extremamente refrescantes —e normalmente com teor alcoólico bem abaixo das opções mais lupuladas, como as IPAs e suas versões. Seu processo de fermentação com leveduras selvagens torna a cerveja mais difícil de ser produzida —não é qualquer um que encara. As sours são ligadas à escola belga de estilos cervejeiros e, por aqui, costumam ser combinadas com frutas nas receitas.

Lançada em 2023, a sour Dream Potion, com morango, hibisco e aroma de frutas vermelhas, é a estrela do evento e estará presente nos três bares. Com 4,5% de álcool, a cerveja, como os ingredientes sugerem, traz um tom mais avermelhado.

Em São Paulo, outras versões terão ingredientes como tangerina, groselha e kiwi com limão. O bar terá ainda goma de mascar para combinar com as cervejas. No bar DNA, em Botafogo (RJ), haverá também um menu especial harmonizando com as bebidas, incluindo uma cheesecake com calda elaborada com a Dream Potion para a sobremesa.

Hocus Pocus SP - Rua Fernão Dias, 690, Pinheiros, @hocuspocussp. Sour Week: sáb. (17) a sáb. (24/2).