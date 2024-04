São Paulo

Com leveduras extraídas do mel de abelhas silvestres da floresta amazônica, a Amazon.IA, da Cybeer Cervejaria, é uma das mais recentes brazilian pale ale, ou seja, feita 100% com ingredientes nacionais.

A cerveja teve a parceria do projeto Spacebeer, desenvolvido pela doutora em biotecnologia Ana Carolina Carvalho, que trabalha com leveduras selvagens.

Após colher a matéria-prima in natura na floresta amazônica, mais precisamente no Acre, a levedura (Saccharomyces cerevisiae) foi isolada e uma amostra foi cedida à cervejaria.

Amazon.IA, cerveja 100% nacional da Cybeer Cervejaria, com levedura extraída do mel de abelha da floresta amazônica - Divulgação

Assim, o mestre-cervejeiro Rover elaborou a receita da brazilian pale ale com malte da Agrária e lúpulo Comet (de origem americana), plantado e colhido na fazenda Brava Terra, em São Paulo, pertinho da divisa com o Paraná.

"Ao invés de utilizarmos os insumos que habitualmente importamos, fizemos uma receita originalmente brasileira, o que nos orgulha por impulsionar a utilização da matéria-prima nacional desbravando o cenário de cerveja", afirma Natascha Diniz, sócia-diretora da Cybeer.

Com 4,5% de teor alcoólico, e coloração dourada levemente turva, a Amazon.IA tem baixo amargor, bem fácil de beber. Seu nome segue a mesma brincadeira de outros rótulos da Cybeer, que fazem alusão ao universo tecnológico, como a Clowdy (New England IPA) ou a Follow the Sun (uma double Neipa).

Premiada pelo estilo na Copa Brasileira de Cerveja, promovida pela Abracerva, a Amazon.IA representou o país no World Beer Cup. Como o estilo brazilian pale ale ainda não é reconhecido oficialmente, o rótulo concorreu no festival internacional na categoria experimental IPA.

A Amazon.IA está disponível em lata de 473 ml e chope no simpático brewpub da Cybeer, em Moema.

Cybeer Cervejaria - av. Chibarás, 695, Indianópolis. Qua. a sáb.:, 15h às 24h; ter. e dom.: 12h às 20h. tel.: 99377-8848. Instagram: @cybeer_lab