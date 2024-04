São Paulo

Para celebrar o 20/4 —ou 4/20, como grafam os americanos—, conhecido também como Dia da Maconha, a cervejaria Hocus Pocus lança neste sábado simultaneamente em São Paulo e no Rio a nova Raja Immanuel Beria, feita com terpeno que simula o aroma de cannabis.

A novidade é o ponto alto da Terp Week, que vai até o dia 27 de abril, e traz outras quatro cervejas feitas com diferentes terpenos (óleos essenciais do lúpulo) associados à cannabis.

Cerveja da Hocus Pocus, com bar no largo da Batata - Divulgação

A Raja Immanuel Beria é classificada pela Hocus Pocus como uma skunk IPA, com 7% de teor alcoólico, feita com o terpeno Berry White, que combina notas cítricas e herbais com uma presença de maracujá. Vale lembrar que o lúpulo é um primo da cannabis, e não tão distante —ambos pertencem à família cannabaceae.

Reza a lenda que a associação do número 420 com a maconha começou no início dos anos 1970, quando um grupo de amigos californianos marcavam para fumar às 16h20, após a saída da escola.

Para completar a festa de sábado no bar do largo da Batata, em Pinheiros, o DJ Luca Martins comanda o setlist exatamente às 16h20 (4:20 pm). Há também um menu especial com muçarela in carrozza com geleia de tomate, uma lasanha frita à bolonhesa e outra de cogumelos; pão de queijo frito com linguiça, e tostada com bolo de rolo e torresmo.

No bar DNA, no Botafogo, também haverá DJ e menu especial.

Hocus Pocus SP - Rua Fernão Dias, 690, Pinheiros, @hocuspocussp. Terp Week: sáb. (20) a sáb. (27/4)