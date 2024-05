Poucas semanas depois de abrir um estande no Eats Merkato, na Vila Mariana, a Cervejaria Maralto inaugura seu brewpub, na região da Água Branca.

Em localização privilegiada, no início da rua Clélia, o novo point cervejeiro tem no entorno vizinhos como o shopping Bourbon Pompeia, o Allianz Parque e o Sesc Pompeia.

Red ale da Cervejaria Maralto, na rua Clélia - Arquivo pessoal - Sandro Macedo

Ao lado da fábrica, que já funcionava ali, o bar possui dez torneiras —no dia da visita, oito estavam com chopes engatados. Pelo menos por enquanto, a casa investe em estilos mais fáceis de beber (a chamada drinkability), sem grandes invenções ou rótulos que atraem apenas os geeks cervejeiros.

Pilsen (R$ 12, half pint), stout (R$ 18), red ale (R$ 18) e session IPA (R$ 15) figuram entre as opções no tap. Há também uma West Coast IPA (R$ 18) e uma refrescante sour (R$ 23), com goiaba e maracujá. Também há alguns drinques e destilados para quem não estiver no clima das lupuladas.

Para acompanhá-las, o cardápio diminuto oferece duas versões de sanduíches —pastrami e cebola caramelizada ou pernil na red ale—, três sugestões de pizzas individuais e algumas entradinhas.

Quem sentir um leve déjà vu ao passar por lá não estará completamente errado. A Maralto ocupa o espaço que já foi da Cervejaria Taru, com quem já dividiu a fábrica. A varanda com mesas comunitárias e as mesinhas do ambiente interno continuam, assim como o tom verde predominante —algo comum na região, muito frequentada pelos palmeirenses que vão ao Allianz.

Explorando motivos marítimos nos seus rótulos, disponíveis nas latas que ficam na geladeira, a Maralto promove neste sábado (18) uma paella, nas versões valenciana (R$ 52), marinera com frutos do mar (R$ 79), vegana (R$ 52) e vegetariana (R$ 52).

Cervejaria Maralto - R. Clélia, 285, Água Branca, qua. a sáb.: 16h às 24h. Sáb.: 12h às 24h, @cervejariamaralto