São Paulo

Depois de Pinheiros, Perdizes e da região central, um novo cantinho de São Paulo se reforça na cena cervejeira da cidade, a Vila Mariana.

Em menos de dois meses, o bairro ganhou três novos espaços, com perfis diferentes, mas todos apostando em taprooms com cervejas de fabricação própria.

Um deles é um velho conhecido na praça, a Cerveja Avós. Os rótulos que já fazem sucesso na casa da Vila Ipojuca ganham oito torneiras em um quarteirão agitado da av. Conselheiro Rodrigues Alves.

Torneiras da nova unidade da Cerveja Avós, na Vila Mariana - Divulgação

Ao contrário do sobrado com varanda da matriz, o espaço da filial é diminuto e aposta nas mesinhas na calçada. Especializada nas cervejas da família lager, de baixa fermentação, a Avós oferece chopes como a hoppy lager Vó Maria e o Seu Lado Zen ou a red lager Avó Fora da Caixa, ambas por R$ 18, com 300 ml.

Para comer, há boas opções com rabada, que pode vir no sanduíche servido na minibaguete (R$ 30) ou com polenta (R$ 28).

Não muito longe dali, a Los Forajidos Brewing abriu sua tap house na rua França Pinto, paralela à badalada Joaquim Távora, ao lado de um mercadinho de produtos e comidas orientais.

Em um espaço pequeno com tijolos aparentes e decoração industrial, é possível tomar a cerveja na calçada no salão interno ou no charmoso balcão, a estrela do salão, de onde é possível pedir cervejas de 14 torneiras —a 15ª servia um gim-tônica (por R$ 30).

Entre vários estilos, destacam-se as cervejas da linha O Corvo, que privilegia receitas clássicas, como a O Corvo Premium Lager (R$ 14, 290 ml) ou O Corvo Belgian Witbier (R$ 17, 300 ml).

Há também espaço para as IPAs, como a hazy IPA Queen Mary (R$ 26, 300 ml), e sours, como uma com pitaia e goiaba (R$ 19 ml, 300 ml). Outros três rótulos de cervejarias convidadas completavam o menu etílico no dia da visita. A Los Foragidos é de produção cigana, feita na fábrica da Demokrata, em Santo André.

Para acompanhar as cervejas, a pedida são as "craft pizzas", feitas com massa de fermentação longa e servidas no formato individual (se bem que duas pessoas podem dividi-las facilmente). Entre os sabores está a carbonara, com muçarela, bacon, gema com grano padano e pimenta preta (R$ 40); ou a de linguiça agridoce, com queijo caccio cavalo, funghi, lâminas de cebola roxa e redução de balsâmico (R$ 42).

Fechando o trio de novidades, a Cervejaria Maralto abriu seu estande no Eats Merkato, espaço que abriga a gastronomia de diferentes cantos do mundo e está na rua Domingos de Morais, pertinho da estação Santa Cruz do metrô.

Chope session IPA da Cervejaria Maralto, no Eats Merkato, na Vila Mariana - Mariana Buck/Divulgação

Por enquanto, são apenas três torneiras, além de outras opções em lata —a cervejaria, cujo nome e rótulos ganham motivos náuticos, tem nove rótulos de linha. Os estilos engatados são rotativos e podem incluir a premium lager Pirata Titã (R$ 15, a pint), a session IPA O Beijo da Sereia (R$ 20) ou a New England IPA O Mistério das Profundezas (R$ 25). Às quintas e sextas, por enquanto, há double pint para a lager. Outras sugestões estão na versão em lata, na geladeira, como a red ale Sombra do Oceano.

A Maralto está reformando o estande ao lado, o que vai fazer dobrar a capacidade de torneiras e criar também opções de comes. A cervejaria deve inaugurar em breve um bar ao lado da fábrica, na rua Clélia (Perdizes).

Os três novos endereços se unem a vizinhos mais conhecidos do bairro, como a Van Been Tap House e a Let’s Beer, ambas na rua Joaquim Távora, a Alvorada Cervejaria, na rua Luís Góis, e até a Cervejoteca, com centenas de opções para delivery, na rua Bartolomeu de Gusmão.

Cerveja Avós - Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1.125, Vila Mariana, @cervejaavos

Los Forajidos Tap House - R. França Pinto, 394, Vila Mariana, @losforajidosbrewing

Cervejaria Maralto - Eats Merkato - R. Domingos de Morais, 2.693, Vila Mariana, @cervejariamaralto