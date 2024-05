Nos dois primeiros fins de semana de junho, o Pavilhão Japonês, no parque Ibirapuera, recebe mais uma edição do Kurafuto, festival nipo-brasileiro contemporâneo promovido pela Japas Cervejaria.

O evento, nos dias 1º, 2, 8 e 9, incrementa os 70 anos do espaço, perto do Planetário. Haverá venda de ingresso na bilheteria física do local, mas a sugestão é antecipar a compra pelo site Sympla, a partir de R$ 7 (aqui).

Japas Cervejaria promove nova edição do Kurafuto, no Pavilhão Japonês - @japascervejaria

Claro, alguns dos ótimos rótulos das Japas, conhecidas por acrescentar em suas cervejas ingredientes como wasabi, dekopon (tipo de tangerina) e yuzu (fruta cítrica), entre tantos outros, estarão lá.

Mas o Kurafuto vai além da parte etílica, com estandes de artes e produtos ligados à cultura japonesa. Um exemplo são as belas ilustrações de Lívia Koreeda, designer e ilustradora que trabalha com referências de diferentes períodos da arte nipônica.

Há também as joias e peças de decoração da Ikuno, inspiradas no conceito wabi-sabi, que ensina que é possível encontrar beleza nas imperfeições.

Pati Akemi, da Mori Chazeria, traz seus chás e fala sobre a diversidade do produto e o modo correto de preparo —ela também oferece uma oficina de chá com degustação na quinta (6), por R$ 120; mais informações em morichazeria.com.br.

O evento reúne ainda comidinhas, moda, cerâmicas, arranjos florais e muito mais.

Kurafuto Festival - Pavilhão Japonês - parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Sáb. e dom.: 11h às 19h. Até 9/6. Mais informações em @kurafuto.sp ou @japascervejaria