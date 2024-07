Paris

Sim, a primeira cervejaria brasileira 100% dedicada à produção de cervejas sem álcool está entre nós. E, sim, ela traz sabor e variação de estilos. E, sim, ela se chama Sim! (com exclamação).

No mercado desde junho, a cervejaria de Campinas aparece em três versões: summer, ginger e IPA. A inspiração veio da Athletic Brewing Co, que nasceu em 2018, em Connecticut (EUA) e rapidamente se tornou uma força no segmento.

Cervejas sem álcool da Sim, primeira cervejaria 100% zero álcool do Brasil - Divulgação

"Estamos surpresos com a aceitação. As cervejas estão bem legais e sem dúvida isso causa uma surpresa no público. Existe uma imagem ruim das cervejas sem álcool e queremos ajudar a mudar isso", diz David Figueira, diretor industrial da marca.

São poucas as marcas artesanais que já investiram em cervejas zero álcool. A Dádiva, por exemplo, tem em seu portfólio a Golden Ale, com residual de até 0,5% de álcool. A Doktor Brau lançou uma fruit beer com resíduo de 0,4% —a Sim tem um residual de 0,3%. "Nossos amigos da Cervejaria Campinas fazem uma que considero uma das melhores cervejas sem álcool do mundo, a IPA Zero", acrescenta Figueira.

Entre as grandes cervejarias, Heineken 0.0 e Bud Zero são as mais famosas. Também é possível encontrar no Brasil cervejas como Estrella Galícia 0.0, Corona Cero e Paulaner sem álcool.

Enquanto no país o estilo ainda sofre preconceito, no exterior, a presença das marcas sem álcool é vista com mais normalidade, inclusive com nomes como Guinness 0.0, de boa aceitação no mercado.

Figueira já tinha larga experiência no setor, à frente da Cervejaria Cogumelo, também de Campinas, uma espécie de incubadora para marcas ciganas ou que estão no processo inicial. Nem por isso o projeto com a Sim foi mais simples. "Pensávamos que seria mais fácil, mas tivemos que jogar fora tudo que sabíamos de técnicas cervejeiras e começar do zero para chegar no produto que temos hoje", conta.

"Foram três anos de muita pesquisa nos laboratórios da Cervejaria Cogumelo. Tratamos a Sim como uma das poucas startups de tecnologia de bebidas do Brasil, pois os desafios tecnológicos que tivemos que vencer nos surpreenderem ao longo do projeto."

Por enquanto, as três versões podem ser encontradas em lata em alguns bares de São Paulo, como Âmbar, EAP, Cervejaria Tarantino, Tank Brewpub e Let’s Beer, da Vila Mariana, entre outros.

No site aparece também a versão long neck. "É uma demanda que vem principalmente dos bares. Vamos fazer um teste, mas a ideia é manter a longo prazo ou só a long neck ou só a lata, quem vai definir é o público."

Figueira também explica o motivo para não ter a cerveja sem álcool diretamente na torneira do bar, como um chope.

"Existe uma questão técnica. A temperatura de armazenamento de chopes nas taps normalmente é abaixo de 0ºC. E cervejas sem álcool congelam nessas temperaturas", explica. "Para contornar isso, deveríamos entregar uma chopeira que não operasse em temperaturas negativas. Mas isso requer um investimento que, no momento, não está nos planos", completa.

O executivo cervejeiro também avisa que a Sim terá novos sabores em breve. "Até o fim do ano devemos lançar uma sour, uma New England IPA ou uma dry stout. A nossa ideia é ter uma linha fixa de cervejas e também rótulos sazonais."