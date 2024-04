São Paulo

Aparentemente, nesta quarta (24) se comemora o Dia do Churrasco.

Recebi uma tonelada de press releases por e-mail e até ganhei uma tábua de carne de uma marca de uísque americano.

De uns anos para cá, tornou-se tediosa a invenção de datas para a promoção de qualquer mercadoria. É Dia da Bolacha Recheada, Dia da Linguiça Cuiabana, Dia da Pizza Quatro Queijos e por aí vai.

Churrasco feito no evento de gastronomia Taste Festival de 2023 - Zanone Fraissat/Folhapress

O Dia do Churrasco não é a pior dessas datas truqueiras, pelo contrário. Sempre bom ter um pretexto qualquer para assar uma carne.

E a data escolhida até que faz algum sentido: 24 de abril é a data de fundação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas em Porto Alegre.

Faz algum sentido, mas não muito. Exponho duas razões para isso.

A primeira é situar o churrasco como um hábito exclusivamente gaúcho. Até aceito a primazia do pessoal do Rio Grande nos ofícios da brasa, mas churrasco é universal. Todo povo no mundo tem sua versão.

A segunda e mais importante razão: um dia para se celebrar o churrasco nunca poderia cair numa quarta-feira.

Fazer churrasco não é comprar maminha Friboi no supermercado depois de sair do trabalho. Fazer churrasco não é adquirir facas, molhos, aventais, espetos nem o diabo que o carregue.

Fazer churrasco não é comer no Barbacoa, no Fogo de Chão, no NB ou no Varanda. São ótimos restaurantes de carne, mas o hábitat do churrasco é outro.

O churrasco acontece quando familiares e/ou amigos se reúnem ao redor de um fogo onde a comida é preparada. Churrasco é festa, não é carne grelhada.

Assim, o Dia do Churrasco deveria ser uma data móvel, programada para sempre cair num fim de semana, como o Dia das Mães ou a Páscoa.

Ou então que se faça lobby no Congresso para transformar essa bagaça em feriado.