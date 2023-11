Estamos acostumados a enxergar o Império Persa, a primeira superpotência da história do mundo, com os óculos dos gregos que foram seus súditos e seus inimigos a partir do século 6 a.C. Soberanos como Ciro, Dario e Xerxes praticamente só falam conosco pela boca do escritor helênico Heródoto e suas rocambolescas "Histórias". Bem, acaba de chegar ao país um livro que vira essa perspectiva tradicional de cabeça para baixo e finalmente nos ajuda a enxergar a Pérsia dessa época com um olhar iraniano, e não europeu.

Trata-se de "Os Persas: A Era dos Grandes Reis" (confira a ficha completa do livro abaixo), belíssima obra do historiador galês Lloyd Llewellyn-Jones, da Universidade de Cardiff. Escrevi um pouquinho sobre o livro numa de minhas colunas meses atrás, quando ainda só havia a edição em inglês. O autor, aliás, tem participado do podcast britânico "Empire" em vários episódios de sua atual série sobre a Pérsia/o Irã -- vale conferir, e falaremos mais do podcast aqui em breve.

Ruínas do complexo de palácios que abrigou a dinastia aquemênida, em Persépolis, no Irã. - Marina Mesquita/Folhapress

A obra de Llewellyn-Jones é um tour de force por uma série de razões. Destaco aqui as principais:

1)A capacidade de usar as fontes não literárias persas -- monumentos, documentos burocráticos, cartas etc. -- para construir um retrato vívido e próximo de como era viver o cotidiano como pessoa comum e membro da corte num território imenso e conectado, que ia da atual Bulgária ao Paquistão;

2)As sacadas etnográficas certeiras, comparando os persas de 2500 a.C. aos demais povos que acabariam formando impérios com base em aristocracias de cavaleiros da estepe -- hunos e mongóis são exemplos que veem à mente;

3)Os dados muito interessantes sobre a pré-história da religiosidade persa, antes que o zoroastrianismo se tornasse uma fé oficial "quase monoteísta" (na verdade, dualista). Vemos coisas como a influência mesopotâmica, em especial a elamita, elementos como o culto aos mortos e à figura do rei e, como bônus, o papel de "Messias" atribuído a Ciro, o Grande pelo judaísmo do livro de Isaías.

Em suma, recomendadíssimo.

Os Persas: A Era dos Grandes Reis

Autor Lloyd Llewellyn-Jones

Tradução Renato Marques

Editora Crítica/Planeta

Quanto R$ 119,80; 480 págs.