Já virou uma pequena tradição aqui no blog (creio que é o terceiro ano consecutivo que faço isso) compartilhar minhas leituras do ano que passou, e não há motivo para interromper uma tradição bacana, correto? No final do post, apresento a lista completa dos livros que li em 2023. Mas vou mudar um pouquinho o padrão desta vez e apresentar de cara os melhores livros do ano nas categorias mais caras ao coração deste blogueiro: ciência, história e ficção.

Vamos primeiro, então, a eles, os melhores do ano! A maioria foi objeto de resenha minha aqui na Folha, com os textos originais linkados abaixo. Um lembrete: estou destacando livros lançados recentemente. Clássicos ficam fora da competição.

Cena do filme 'A Sociedade da Neve', de Juan Antonio Bayona, baseado no livro de Pablo Vierci - Divulgação

Categoria: Ciência

- "O Mal Que Nos Habita", de Gwen Adshead e Eileen Horne: um mergulho na mente e nas histórias de vida de pessoas que cometeram crimes violentos, sem sensacionalismo ou escrotidão e com qualidade literária.

- "Admirável Novo Mundo", de Bernardo Esteves: o mais completo quadro sobre as controvérsias acerca da ocupação humana das Américas na Era do Gelo.

Categoria: História

- "A Sociedade da Neve", de Pablo Vierci: relato do célebre acidente aéreo nos Andes, eletrizante, tétrico, humano, cheio de coração.

- "The Escape Artist", de Jonathan Freedland: livro sobre jovem judeu que arquiteta sua fuga de Auschwitz e produz detalhado relatório revelando as engrenagens do Holocausto. Imprescindível.

Categoria: Ficção

- Árvore Inexplicável, de Carol Chiovatto: encantadora mistura de fantasia e ficção científica brasileira com personagens cativantes, ritmo veloz e clímax capaz de derreter um coração de pedra.

- Locklands: Os Abismos Esquecidos, de Robert Jackson Bennett: conclusão de uma trilogia que mistura referências ao Renascimento e à Antiguidade Clássica com ficção científica de um jeito que eu nunca tinha visto antes e um peso emocional belíssimo.

A lista completa dos livros que li em 2023

1)Fome de Saber, Richard Dawkins

2)The American West: History, Myth and Legacy, Patrick N. Allitt

3)História da China, Michael Wood

4)African Dominion, Michael Gomez

5)Latim em Pó, Caetano W. Galindo

6)Foundryside, Robert Jackson Bennett

7)Conquest of the Americas, Marshall C. Eakin

8)Shorefall, Robert Jackson Bennett

9)The Anglo-Saxon World, Michael C. Drout

10)Bilionários Nazistas, David de Jong

11)Medieval Mysteries, Thomas F. Madden

12)Control, Adam Rutherford

13)Eugenics and Other Evils, G.K. Chesterton

14)Understanding Japan, Mark J. Ravina

15)Breakfast at Tiffany’s, Truman Capote

16)Common Sense, Thomas Paine

17)The Windeby Puzzle, Lois Lowry

18)Night, Elie Wiesel

19)Tales from Earthsea, Ursula K. Le Guin (releitura)

20)Memórias de Um Pantanal, Teté Martinho

21)The Middle East in the 20th Century, Eamonn Gearon

22)The King of Elfland’s Daughter, Lord Dunsany

23)A Sociedade da Neve, Pablo Vierci

24)The Patriarchs, Angela Saini

25)O Crime do Bom Nazista, Samir Machado de Machado

26)Armageddon, Bart D. Ehrman

27)Good Omens, Neil Gaiman e Terry Pratchett (releitura)

28)The Origin of Civilization, Scott MacEachern

29)O Mal Que Nos Habita, Gwen Adshead e Eileen Horne

30)Sacerdotisas Voduns e Rainhas do Rosário, Aldair Rodrigues e Moacir Maia (org.)

31)The Rise of the Dragon, George R. R. Martin

32)O Despertar de Tudo, David Graeber e David Wengrow (releitura)

33)The Other Wind, Ursula K. Le Guin (releitura)

34)Herodotus: The Father of History, Elizabeth Vandiver

35)The Archaeology of Loss: Life, Love and the Art of Dying, Sarah Tarlow

36)Breakfast of Champions, Kurt Vonnegut

37)The Books of Earthsea, Ursula K. Le Guin

38)Assyria, Eckart Frahm

39)On Writing Well, William Zinsser

40)American Prometheus, Kai Bird e Martin J. Sherwin

41)The Escape Artist, Jonathan Freedland

42)A Batalha de Maldon e o Regresso de Beorhtnoth, J.R.R. Tolkien

43)Árvore Inexplicável, Carol Chiovatto

44)Persians, Lloyd Llewellyn-Jones

45)The Silmarillion, J.R.R. Tolkien (releitura)

46)Diferentes, Frans de Waal

47)Poder Camuflado, Fabio Victor

48)Viagem ao Céu, Monteiro Lobato (releitura)

49)Foolproof, Sander van der Linden

50)O Livro da Esperança, Jane Goodall e Douglas Abrams

51)The Song of the Cell, Siddhartha Mukherjee

52)A História Sem Fim, Michael Ende

53)Marvel Comics: The Untold Story, Sean Howe

54)Three Years in Hell, Fintan O’Toole

55)Twenty-First Century Tolkien, Nick Groom

56)Walking With Ghosts, Gabriel Byrne

57)Micrômegas, Voltaire

58)O Jarro de Pandora, Natalie Haynes (releitura)

59)Galatea, Madeline Miller

60)We Should All Be Feminists, Chimamanda Ngozi Adichie

61)Christendom: The Triumph of a Religion, AD 300-1300, Peter Heather

62)The History of the Bible: The Making of the New Testament Canon, Bart D. Ehrman

63)O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, Charlie Mackesy

64)Fascismo à Brasileira, Pedro Doria

65)Ricardo e Vânia, Chico Felitti

66)ETs Não Bebem Piña Colada, Diego Vitório

67)Outlive, Peter Attia

68)Amazônia na Encruzilhada, Míriam Leitão

69)Tamed, Alice Roberts

70)The Iliad, Homer, tradução de Emily Wilson

71)Preconceito: Uma História, Leandro Karnal e Luiz Estevam

72)Philip and Alexander: Kings and Conquerors, Adrian Goldsworthy

73)Divine Might, Natalie Haynes

74)Admirável Novo Mundo, Bernardo Esteves

75)The Wolf-Girl, The Greeks and The Gods, Tom Holland

76)Slugfest, Reed Tucker

77)The Return of the Shadow, J.R.R. Tolkien (releitura)

78)Está Tudo Bem vol. 1, Mike Birchall

79)Flatland, Edwin Abbott

80)Pax, Tom Holland

81)Porém Bruxa, Carol Chiovatto

82)Emperor of Rome, Mary Beard

83)Artifícios, Jorge Luis Borges

84)O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry

85)Macunaíma, Mário de Andrade

86)El Aleph, Jorge Luis Borges

87)O Livro Amarelo do Terminal, Vanessa Barbara

88)El Informe de Brodie, Jorge Luis Borges

89)El Libro de Arena, Jorge Luis Borges

90)La Memoria de Shakespeare, Jorge Luis Borges

91)Uma Verdade Incômoda, Sheera Frenkel e Cecilia Kang

92)The History of the English Language, Seth Lerer

93)Locklands, Robert Jackson Benett