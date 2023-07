Você provavelmente já ouviu falar que os preços de uma ação acompanham os lucros da empresa. Entretanto, poucos entendem que o mesmo deveria se aplicar em nossa vida financeira. Em várias situações, o controle de nossas finanças, deve seguir de forma similar ao de uma empresa.

O planejamento financeiro é essencial para elevação do lucro e, assim, possibilitar maior distribuição de dividendos. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Para cerca de 70% das empresas negociadas na B3, a variação do preço das ações nos últimos cinco anos seguiu a mesma direção dos lucros. Isso quer dizer que se os lucros subiram, o preço da ação subiu e se os lucros caíram, os preços das ações caíram, neste período.

Concorda que faz sentido que os preços das ações sigam a direção dos lucros das empresas?

Tenho certeza de que você já imaginava que este fato era verdade, mesmo antes de ver a estatística acima.

As empresas valem pela sua capacidade de distribuir lucros aos acionistas. Assim, na medida em que se elevam os lucros, os preços das ações também sobem.

Isso ocorre porque o lucro de hoje é a semente do crescimento do lucro futuro. A explicação para isto é que parte do lucro é reinvestido e esse investimento promove o crescimento da receita e consequentemente dos lucros. Perceba que apenas parte dos lucros são distribuídos aos acionistas.

Fazendo a analogia com seu planejamento financeiro, sua receita é seu salário. Se você trabalha a mais de 17 anos e ganha mais de R$ 5 mil, você já teve um faturamento superior a R$ 1 milhão.

Entretanto, qual foi seu lucro nos últimos anos e qual é seu lucro hoje?

Devemos nos estruturar para crescer nossa receita, reduzir custos e assim elevar o lucro.

Nosso lucro é estimado pelo que nos sobra do salário ou rendimentos de pró-labore depois de subtraída as despesas ordinárias de habitação, transporte e alimentação.

Assim como em uma empresa, você deve investir em você para, assim, ter mais lucro no futuro.

Investir em você significa aplicar em educação e em investimentos financeiros.

O lazer é a parte do lucro que poderíamos chamar de dividendos. Assim, como em uma empresa, ela só é feita com o que sobra depois do restante ter sido executado.

Aqui vai o erro que muitos cometem. Eu sei que todos merecemos lazer. Mas, nenhuma empresa racional distribui dividendos sem haver lucro e sem realizar os investimentos necessários.

Afinal, você acha que é sustentável uma empresa distribuir todo seu lucro ou até mais em dividendo? Ou distribuir dividendos sem ter lucro? Ou fazer dívidas para distribuir dividendo sem ter lucro?

Sem dúvida, o desenvolvimento da empresa que age desta forma estaria comprometido com esta atitude. O mesmo pode ocorrer com você se não se preocupar com isso.

Muitos indivíduos se encontram na situação desta empresa, privilegiando o lazer antes do lucro e reclamam das incertezas do presente e do futuro duvidoso.

Para aprimorar estes pontos de sua vida financeira, um bom planejamento financeiro é essencial.

Com este planejamento é possível entender como melhorar o lucro atual, investir para este lucro crescer e assim, ter uma vida plena de lazer.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

