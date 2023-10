Na maioria das vezes em que atendo um novo cliente, constato que sua carteira de investimentos foi construída de forma aleatória e está ineficiente. Isto é uma consequência de não terem respondido às cinco perguntas básicas para definição de um portfólio eficiente. Explico a seguir quais são estas perguntas e como você pode refletir sobre elas.

A falta de planejamento nos investimentos faz o investidor enfrentar os mesmos problemas de uma viagem frustrante. (Foto: Bruno Santos/ Folhapress)

Imagine um indivíduo que busca na internet um pacote de viagem. Concorda que seria esperado que ele tivesse respostas a algumas perguntas básicas? Por exemplo: para onde deseja ir, quanto tempo deseja ficar, quanto pode gastar, quão rápido gostaria de chegar?

Caso este mesmo indivíduo não possua as respostas ou não tenha pensado sobre elas, quais as chances de a viagem atingir suas expectativas? Muito provavelmente, a viagem será frustrante. Em consequência disto, talvez ele nunca mais queira enfrentar a mesma viagem ou até pense em desistir no meio do caminho.

A jornada dos investimentos para aposentadoria é como esta viagem. Sem algumas respostas básicas, ela também tende a ser frustrante. Por isso, muitos desanimam, largam os investimentos, dizem que não é possível e até criticam ou zombam de quem tenta.

Para reduzir o risco desta frustração, você precisa ter as respostas destas cinco perguntas básicas:

1 – Quanto pode aportar periodicamente?

2 – Qual o objetivo de retorno que torna possível alcançar o patrimônio desejado?

3 – Qual a liquidez necessária para atender possíveis gastos de curto prazo?

4 – Qual o seu horizonte de investimentos?

5 – Qual risco você aceita nas aplicações?

Estas respostas são fundamentais para trazer uma maior eficiência a seu portfólio.

A primeira questão tem reflexos em todas as outras. Ela é muito relevante. Junto com a segunda pergunta, ela deve definir qual o patrimônio você pode alcançar ao se aposentar.

Enquanto a primeira pergunta expressa a velocidade de se chegar no patrimônio desejado, a segunda define a aceleração. Ela define a meta de retorno e dá o equilíbrio entre ativos que precisa haver na sua carteira. Esse retorno, precisa ser sempre uma taxa de juro acima do IPCA.

Lembre-se, colocar como meta de retorno o CDI é agir como um cachorro que corre atrás de uma roda de carro.

A eficiência que menciono nos investimentos está relacionada a ter, por exemplo, a liquidez necessária para não ter de vender ativos com prejuízo. Também, não ter liquidez demasiada e, assim, perder rentabilidade. Isto reflete a relevância da terceira questão.

Saber o prazo do investimento permite a você entender que não precisa de liquidez em toda a carteira. Se você investe para um horizonte de 20 anos, uma parte relevante dos ativos pode ser travada com taxas de juros mais altas por longo tempo. Principalmente, em momentos como o atual em que os juros estão mais elevados.

Por fim, entender qual sua habilidade em aceitar flutuação de preços nos ativos é fundamental para evitar vendas com prejuízo em momentos desfavoráveis.

Antes de investir em qualquer ativo, tente entender como este ativo se encaixa dentro de sua carteira de investimentos de forma que o conjunto esteja alinhado a estas cinco respostas.

Se você refletir sobre estas repostas, vai evitar aventuras desnecessárias, focar na sua jornada para aposentadoria e aproveitar os benefícios esperados que ela deve proporcionar. A falta deste planejamento nos investimentos faz o investidor enfrentar os mesmos problemas de uma viagem frustrante.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

