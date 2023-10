De forma geral, investidores brasileiros têm uma preferência explícita em seus investimentos. A propensão do investimento é em ativos isentos de IR e que não sofram oscilação de mercado. Esse favoritismo explica em parte o grande volume aplicado na caderneta de poupança. Além da caderneta, outro tipo de investimento que também atrai investidores são as LCIs e LCAs. Entretanto, a maioria não entende em que situação elas são realmente vantajosas e aplicam de forma errada.

A dúvida mais comum foi: aplicar em uma LCI ou LCA de um ano e renovar quando vence é melhor que aplicar em um CDB mais longo?

LCIs e LCAs são títulos bancários com a mesma garantia do FGC que CDBs. A garantia é até R$ 250 mil por emissor. Ambos também não sofrem oscilação como o mercado.

A vantagem da LCI e LCA é que elas são isentas de IR. A caderneta de poupança também é isenta de IR e rende TR+0,5% ao mês que equivale a cerca de 75% do CDI.

Usualmente, LCIs e LCAs dos maiores bancos brasileiros com prazo de 1 ano de vencimento são vendidas com taxa entre 85% e 90% do CDI. Normalmente, apenas bancos médios pagam taxas superiores a 90% do CDI para prazo até 1 ano.

Vamos assumir esta taxa de 90% do CDI para nossa simulação.

Como abordei ontem, é muito importante o investidor se planejar e entender quando ele pode precisar dos recursos, pois assim pode investir melhor.

Antes de explicar, vou te colocar uma pergunta. Considere um CDI de 10% ao ano e uma LCA ou LCI com retorno de 90% do CDI. Ao final de 10 anos, qual o retorno você deve obter com essa LCI ou LCA como proporção do CDI, aproximadamente?

a) 92% do CDI

b) 90% do CDI

c) 88% do CDI

d) 85% do CDI

Se você investe sempre em LCI e LCA a 90% do CDI e vai todo ano rolando esse investimento, você pode estar fazendo péssimo negócio.

Na pergunta acima, aposto que você respondeu 90% do CDI, ou seja, a alternativa b. Infelizmente, essa resposta está errada.

Isto ocorre, pois, como já escrevi no passado, o fato de um produto render abaixo do CDI penaliza o retorno com a capitalização no tempo, pois esse percentual inferior se intensifica com o tempo.

A resposta correta é a última alternativa. Sim, se você vem investindo em LCIs por muito tempo, você está jogando dinheiro fora e tendo cada vez menos retorno.

Não se engane de que sua LCI a 90% do CDI equivale a um CDB a 105% ou 110% do CDI bruto de IR. Isto não é verdade se você segue renovando a aplicação.

As LCIs e LCAs são investimento apropriado apenas se você for aplicar e realmente usar o recurso em até 1 ano. Mais do que esse prazo, muitas vezes um CDB de banco médio de 1 a 2 anos será melhor.

Para prazo de 5 anos, o CDB de banco médio tem rentabilidade entre 115% e 125% do CDI. Vamos simular com esta taxa inferior de 115% do CDI.

Se considerarmos um investimento de 10 anos neste CDB de 5 anos a 115% do CDI, teríamos apenas uma renovação no meio do caminho. Vou fazer a conta precisa e considerar que depois de cinco anos, o CDB vence, você paga o IR e reinveste depois de pagar o IR.

No final de 10 anos, o rendimento líquido de IR deste CDB a 115% do CDI equivale a um rendimento isento de IR de 102% do CDI. Logo, bem superior ao retorno da LCI a 90% do CDI que só rende 85% do CDI em 10 anos.

Portanto, se você está investindo para o longo prazo, evite aplicar em LCI ou LCA com a estratégia de seguir renovando. Aplique para o prazo desejado e usufrua das melhores rentabilidades e do efeito de capitalização positiva do tempo.

