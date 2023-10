Hoje, recebi e-mail de uma leitora que me fez refletir sobre um problema que muitos enfrentam, mas cuja solução é simples. A leitora estava com um dilema e me pedia ajuda para decidir.

Depois do artigo de ontem, ela solicitou indicação para o gerente do banco e para seu assessor sobre previdência privada e recebeu duas sugestões. Ela achava que a dificuldade estava na escolha entre os produtos, mas apontei que seu real problema era outro.

No texto, ela pedia minha ajuda, pois disse que o motivo de sua indecisão era que não confiava nem assessor, muito menos no gerente do banco.

O fato de a indicação por cada profissional ser diferente, não é uma novidade. Afinal, cada instituição e profissional podem ter uma visão sobre o cenário econômico e indicarem o produto que acreditam ser o mais adequado. Como mencionei, este não era o problema.

O grande problema desta leitora, assim como de vários outros investidores, é procurar ajuda de um profissional que não confia. Essa atitude não me parece razoável.

Vou fazer uma analogia.

O médico é o profissional responsável pela orientação e cuidados de sua saúde física. Dada a relevância de se ter uma boa saúde, tomamos muito cuidado na escolha do profissional mais qualificado.

Reflita: Do que adiantaria você ir a um médico que você não confia? Faz sentido você pagar esse profissional e perder tempo ouvindo suas indicações se você não confia no que ele diz?

A saúde financeira também é muito importante, pois traz consequências inclusive para a saúde física. Entretanto, a maioria não toma os mesmos cuidados na escolha do profissional que cuida de sua saúde financeira.

Logo, assim como você costuma ter critérios para escolher seu médico, você também deveria ter critérios para selecionar o profissional financeiro que te ajuda.

Os critérios para seleção de ambos não são muito diferentes, assim como de qualquer outro profissional, por exemplo:

- Indicação de amigos, parentes e conhecidos;

- Referências e reconhecimento em mídias impressas e online;

- Experiência profissional e acadêmica.

Dificilmente você seleciona um médico só porque caiu com ele. Entretanto, na maioria das vezes, indivíduos caem com um gerente ou com um assessor e seguem com eles, ouvindo indicações e sem confiar. É perda de tempo para ambos.

Você dificilmente consegue escolher seu gerente, pois ele é apontado pelo banco. No entanto, você pode escolher um assessor de investimentos mais apropriado para você e que você confie.

Assim, se você caiu com um assessor e não confia, haja da mesma forma que você faria se tivesse que procurar um médico com urgência.

Procure referências, fale com amigos, consulte profissionais reconhecidos e experientes, decida seu critério e encontre um profissional no qual você possa confiar.

Este profissional, provavelmente, estará mais qualificado e fornecerá melhores indicações de investimentos. Ao mesmo tempo, a confiança mútua e o relacionamento de longa data que vocês irão construir proporcionará uma maior longevidade ao seu patrimônio financeiro, assim como, um médico confiável faria com sua saúde física.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

