Infelizmente, a consciência de que é necessário ser feito algo para se ter uma aposentadoria tranquila só ocorre tardiamente para a maioria das pessoas. Antes deste estágio de aceitação de que está atrasado e precisa correr existem quatro outros. O quanto antes você descobrir em que estágio se encontra, mais rápido pode mudar esta estatística.

Existem cinco estágios que a maioria das pessoas enfrenta antes de se aposentar. São eles:

1 – Negação;

2 – Raiva;

3 – Barganha;

4 – Depressão; e

5 – Aceitação.

O primeiro estágio, usualmente, ocorre quando você está começando a trabalhar. Nesse momento, você só pensa que o mais importante é ser feliz e que nada precisa ser feito.

O estágio da negação é o que costuma durar mais tempo. Já conversei com indivíduos que com 60 anos ainda se encontravam nesta fase. Alguns deles, você vai ver comentando aqui ao final do artigo. Normalmente, dizem: "por que se preocupar com isso? Seja feliz".

Passada essa primeira fase, vem o estágio de raiva por ter de iniciar o processo de poupança. O processo de criar o hábito de investir e não consumir é doloroso. Consumir pode ser comparado, em um menor grau, a um vício. Deixar esse vício pode causar crises de abstinência em vários. Gritamos para todos que não é possível poupar com a renda media do brasileiro, ou que não é possível de ser feito com qualquer renda.

Para aqueles que vencem essa fase, vem outra que costuma ser o início da consciência. É a fase da barganha. Já temos consciência que algo precisa ser feito, mas começamos a nos auto sabotar, a negociar o esforço de poupança ou a trocar nosso esforço por outro mais fácil como a poupança dos filhoes.

Por exemplo, começamos a argumentar que no futuro será mais fácil, poderemos fazer um esforço maior e que agora devemos poupar menos.

Nesse momento, muitos até negociam sua própria aposentadoria pela dos filhos, ou seja, falam que vão começar a poupar para si, assim que fizerem uma poupança para aposentadoria do filho, pois ele é mais importante. Quase todos que possuem filho passam por esta barganha.

Depois de muito barganhar o início e esforço de poupança, vem a depressão e arrependimento por não ter começado antes. Essa é aquela fase depressiva em que muitos começam a se convencer de que deveriam ter feito esforço maior, que se tivessem começado mais cedo teria sido mais fácil.

Por fim, vem a fase da aceitação. Aceitamos que precisamos fazer algo. Vem a esperança. Ainda dá tempo.

Nesse último estágio, você está convencido de que precisa fazer algo, pois a aposentadoria estar batendo na porta e que dá tempo.

Nesse momento, já vi muitos moverem montanhas. Alguns começaram com 50 anos e em 10 anos conseguiram virar o jogo. Mas, o esforço é tremendo e com altíssimo risco de não se alcançar a meta.

O quanto antes você descobrir em que estágio se encontra, mais fácil será construir um caminho para sua independência financeira. É possível pular fases se você se identificar. As duas armas de quem chega a uma aposentadoria tranquila são autoconhecimento e planejamento financeiro.

