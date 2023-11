Recentemente, estava discutindo com um amigo e ele me falou: Michael, eu não dou sorte em fazer negócio bom com imóveis. Eu indaguei: quais as premissas que você está usando para tirar esta conclusão?

O cemitério dos negócios fracassados é silencioso. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Muitas vezes, temos na mente que alguns investimentos proporcionam um tipo de retorno, que na verdade não ocorre com frequência e isso acaba nos levando a decisões erradas de investimentos.

A conversa que tive com meu colega no sábado, me fez lembrar da pergunta do título que me foi encaminhada pelo Sr Gonçalves.

Pergunto a você leitor: Qual o retorno que você tem em mente que imóveis proporcionam? Qual o retorno que você acredita que um negócio próprio proporciona?

Não estou questionando o retorno que você obteve, mas o que você acredita que seria uma média.

Aplicações sem uma métrica pública sofrem de um grande problema. Vou explicar, mas antes vou voltar a conversa com meu amigo. Lembra que eu perguntei qual a premissa ele estava usando?

Ele retrucou: Você viu quanto o Marcelo ganhou na compra do imóvel dele?

Realmente, há 3 anos, o Marcelo adquiriu um imóvel por R$ 800 mil e o imóvel se valorizou para R$ 1,3 milhões. Uma bela valorização de 62,5%. No mesmo período, o CDI rendeu 30,5%. Portanto, foi um bom negócio.

Entretanto, eu devolvi a pergunta: cara, você viu que estes R$ 800 mil vieram da venda de um imóvel que ele comprou há 10 anos pelo mesmo valor? Ou seja, ficou 10 anos sem ganhar nada.

E continuei: Em 13 anos, o investimento em imóveis de Marcelo se valorizou de R$ 800 mil para R$ 1,3 milhões. Foram os mesmos 62,5%. Mas, no mesmo período, o CDI se valorizou 141%. Ou seja, na média, Marcelo também não fez excelentes negócios com imóveis.

Normalmente, usamos apenas os casos de sucesso para fixar em nossa mente o desempenho médio de investimentos que não possuem uma métrica pública.

Lembro de uma frase que cabe bem aqui: o cemitério dos negócios fracassados é silencioso.

Quem perde dinheiro em negócios próprios e em imóveis fica calado. Quem ganha, sai gritando para todos.

Segundo dados do Sebrae cerca de 20% dos negócios próprios quebram em 5 anos. Sou capaz de apostar que outros 30% não quebram, mas têm retorno zero, ou seja, só pagam as contas.

Existe um risco considerável em pequenos negócios. Muito maior que investir em ações de empresas de capital aberto em bolsa. Mas, não importa qual deles você escolher, se você for bem-sucedido, qualquer negócio vai ser melhor que a média.

No mercado financeiro, também há inúmeros casos bem-sucedidos de investimentos que proporcionaram bons retornos. Com baixo risco, é possível ter um bom retorno no mercado renda fixa.

A decisão se é melhor investir no mercado financeiro, por exemplo, renda fixa, ações ou fundos imobiliários versos investir em imóveis ou em um negócio próprio não está relacionada ao retorno de cada um, mas, ao risco que você deseja correr.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.