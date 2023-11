O inverno para a renda fixa referenciada ao IPCA e prefixada parece estar ficando para trás. Desde agosto, os títulos referenciados à inflação tiveram desempenho abaixo do CDI ou até negativo. Entretanto, as notícias positivas nestes dois primeiros dias úteis de novembro, já reverteram o resultado negativo de outubro. Mas, ainda tem mais rendimento bom por vir.

Esse movimento de recuperação dos títulos de renda fixa não foi exclusivo no mercado brasileiro. Os títulos públicos federais americanos de 10 anos de vencimento também recuperaram a perda de outubro nestes primeiros dias de novembro.

As taxas de juros dos títulos americanos com vencimento mais longo caíram desde quarta após o comunicado do FED. O mercado gostou do comunicado no qual o presidente do FED, Jerome Powell afirmou:

"…the tighter financial conditions we're seeing from higher long-term rates but also from other sources like the stronger dollar and lower equity prices could matter for future rate decisions..." (as condições financeiras mais restritivas que vivenciamos devido às taxas de longo prazo mais elevadas, mas também a partir de outras fontes, como o dólar mais forte e os preços mais baixos das ações, podem ser importantes para futuras decisões sobre taxas).

Essa afirmação tranquilizou o mercado de que o FED está sensível a queda de preços dos títulos de renda fixa e da Bolsa e, assim, interrompa a alta dos juros de curto prazo.

Isso foi suficiente para reverter os movimentos negativos tanto na renda fixa quanto na Bolsa.

Na sexta, dados econômicos americanos apontando uma desaceleração do crescimento, deram ao mercado maior convicção de que os juros de curto prazo devem parar de subir e isso derrubou ainda mais os juros de longo prazo.

Na sexta-feira foi divulgada a pesquisa PMI de serviços e dados de emprego. Ambos, trouxeram dados piores que o esperado, indicando essa desaceleração econômica. Embora as notícias signifiquem menor crescimento e sejam ligeiramente negativas para a economia e para as empresas, a possibilidade de menor aumento de juros tem impacto mais forte neste instante.

No Brasil, o COPOM na quarta-feira também confirmou a tendência de queda da Selic e favoreceu o movimento de queda também dos juros de vencimentos de longo prazo que tinham subido nos últimos três meses. No comentário do COPOM:

"os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário."

A mensagem deixa claro que em 31 de janeiro de 2024, a taxa Selic Meta será de no máximo 11,25% ao ano. Se continuar no mesmo passo no primeiro semestre de 2024, a taxa Selic estará em 9,75% ao ano em 19 de junho de 2024.

Com estas notícias positivas no cenário nacional e internacional, o IMAB-5 e IMAB5+ se valorizaram 0,4% e 0,9% nos primeiros dois dias úteis de novembro, respectivamente. No mês de outubro, os dois índices se desvalorizaram -0,3% e -0,8%, respectivamente.

O IMAB-5 e IMAB-5+ são os índices de títulos públicos federais referenciados ao IPCA com vencimento menor que cinco anos e maior que cinco anos, respectivamente.

Um movimento tão intenso em três dias, contrário e de mesma magnitude da variação de um mês inteiro, sinaliza que o mercado se encontrava como uma mola pressionada pela visão negativa e que precisava de muito pouco para liberar a energia potencial armazenada. Os candidatos ao Enem deste domingo sabem bem do que estou falando.

Apesar da forte alta deste início de mês, ainda resta recuperar o atraso dos meses de agosto e setembro, além da perda econômica do juro básico. Portanto, ainda há um bom prêmio nas taxas de juros e este prêmio deve ser recuperado nos próximos meses, como sinalizei nos últimos artigos.

