Você já foi a um supermercado fazer compras e, quando estava selecionando os produtos, teve aquela dúvida sobre qual produto é o mais adequado? Normalmente, não encontramos ninguém ao lado para perguntar ou quando há, não temos certeza se ela é a pessoa ideal para nos recomendar. Em investimentos e finanças pessoais, muitos têm passado pelo mesmo desafio.

Foi pensando em ajudar os leitores com seus desafios em finanças pessoais e investimentos que a Folha de São Paulo lançou a série: Comento seu Dinheiro.

Nesta série, eu vou comentar e esclarecer os desafios dos leitores.

Aqueles que me acompanham, sabem que faço um pouco disso aqui no De Grão em Grão, mas agora vamos nos aprofundar ainda mais em sua dúvida.

Ela vai ser mais customizada para você. Para isso, preciso dos detalhes de sua dúvida.

Quanto mais detalhes, mais customizada será a resposta. Vou proporcionar um verdadeiro planejamento financeiro esclarecendo os primeiros passos ou o caminho que você deveria tomar.

O primeiro artigo da série já está disponível.

Não se preocupe com o sigilo, pois seu nome completo não será divulgado.

Para enviar sua dúvida, há duas formas:

I – Você pode me enviar um e-mail descrevendo o problema e colocando no título: Comente meu dinheiro;

II – Alternativamente, pode preencher o formulário no link.

Explico por que é muito importante fornecer os detalhes.

Hoje recebi um e-mail do Sr. Renato de 81 anos. No e-mail, ele falou que é aposentado do INSS e recebe R$ 4.500,00. Ele descreveu a carteira de investimento dele e pediu simplesmente para que eu a comentasse.

De forma simplista, eu poderia ter apenas dito, sim, é uma carteira conservadora e que costuma estar adequada para um aposentado. Mas, isso pode levar o Sr. Renato a acreditar que ela é adequada para ele.

Para saber se a carteira é adequada para ele é preciso entender qual o objetivo do Sr. Renato. Por exemplo: Ele quer complementar a renda da aposentadoria ou os R$ 4.500 são suficientes? Ele quer deixar algum valor para sucessão? Ele quer fazer retiradas mensais de R$ 5 mil?

Existem diversos objetivos possíveis. Portanto, a carteira atual mesmo sendo conservadora, pode se mostrar completamente inadequada para atender ao objetivo específico do Sr. Renato.

Nossa intenção nesta série é proporcionar uma mentoria customizada, esclarecendo as razões para a melhor decisão nos investimentos, os riscos envolvidos no seu portfólio atual e na decisão alternativa.

Acredito que com todo o conhecimento que adquiri nos mais de 25 anos de experiência como gestor de fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos multimercados, analista de investimentos em ações e como assessor de investimentos, além da formação acadêmica com mestrado e doutorado em otimização de portfólios poderei te auxiliar e dar subsídios para a melhor decisão em seus investimentos.

Estou ansioso para ler seu caso e esclarecer sua dúvida. Como sempre digo a meus alunos, me fale sua dúvida, pois ela vai ajudar diversos outros nas dúvidas deles. Então, você tem dois benefícios em me escrever: vai ajudar diversos leitores colocando sua dúvida e ainda vai ter uma mentoria para esclarecê-la.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

