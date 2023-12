Quando se pensa em previdência privada, a maioria dos investidores busca agir de forma conservadora. Embora a previdência seja um produto com horizonte de longo prazo, esse pensamento não é de todo errado. Entretanto, a maioria falha em entender o que significa ser mais conservador no longo prazo.

Depois de meu artigo de sábado passado, recebi alguns e-mails questionando qual o melhor produto de previdência privada para aplicar e aproveitar o benefício fiscal de se pagar menos IR. Assim, escrevo para explicar o que você deve procurar.

Na busca de um produto mais conservador, a seleção dos investidores se restringe a apenas um fator: a variabilidade de retorno, ou seja, o indicador chamado volatilidade.

De forma geral, os investidores temem a oscilação de retorno mês a mês. Nesse sentido, a grande maioria seleciona produtos de previdência referenciados ao CDI.

Quase 84% dos produtos de previdência privada no Brasil são de renda fixa. O problema não é investir em renda fixa, mas a escolha errada de indexador.

O CDI não é a escolha mais segura como vou explicar abaixo, nem possui o melhor desempenho dentre as escolhas de renda fixa. Para piorar, muitos produtos de previdência acabam rendendo abaixo do CDI, pois aplicam apenas em títulos públicos referenciados à Selic e a taxa de administração reduz o retorno.

O produto de previdência privada é um investimento com horizonte de longo prazo. No investimento em renda fixa para o longo prazo, você deve ter dois objetivos: proteção para a inflação e garantia de um ganho real.

O CDI não é um indexador que garante a reposição da inflação, nem é capaz de garantir que o investidor obtenha um juro real, ou seja, acima do IPCA.

O CDI é um indexador para investimentos de liquidez diária, pois ele é uma taxa diária. Logo, não seria o ideal para investimentos de longo prazo.

Existem três indexadores que cumprem aos dois objetivos citados acima: IMAB-5, IMAB e IMAB5+. Os três são índices de títulos públicos referenciados ao IPCA. O IMAB-5 é formado apenas por títulos públicos com vencimento menor que cinco anos. Já o IMAB5+ é formado por títulos públicos com vencimento maior que cinco anos e o IMAB engloba todos os títulos públicos referenciados ao IPCA.

Prazo Retorno % CDI

IMAB-5 Retorno % CDI

IMAB5+ 5 anos 125,5% 121,8% 10 anos 121,4% 135,6% 15 anos 126,8% 143,5% 20 anos 118,1% 133,2%

O retorno médio anual dos dois indexadores IMAB-5 e IMAB5+ em relação ao CDI é apresentado na tabela acima. O IMAB estaria no meio dos dois.

Para horizontes de 5, 10, 15 ou 20 anos, estes índices superam bastante o CDI em retorno. Além disso, garantem ao investidor a proteção para a inflação.

Portanto, ao procurar investir em renda fixa em seu produto de previdência, busque produtos que possuam como índice de referência um destes três indexadores.

A escolha de qual dos três investir pode usar o critério que os investidores acabam preferindo, ou seja, a menor variabilidade para os mais conservadores.

O que importa, não é se você ganha do CDI neste ano ou no ano passado, mas se em horizonte de longo prazo, ou seja, de mais de cinco anos, você se protege da inflação e garante um juro real. Como bônus por escolher estes dois objetivos, no longo prazo, você vai acabar também ganhando do CDI.

