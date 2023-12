Todo mês de dezembro, ficamos ávidos em saber o que fazer com os investimentos para o ano seguinte. Neste ano não seria diferente e já pipocam vídeos e textos sobre onde investir em 2024. Na maioria das vezes, nosso intuito é descobrir qual ativo será o melhor do ano. Entretanto, há uma alternativa que pode não ser a melhor do próximo ano, mas deve ser a melhor para todos os próximos anos em conjunto.

Você talvez se pergunte: como uma alternativa que não é a melhor do ano pode ser a melhor para vários anos?

Vou dar um exemplo em investimentos, mas você vai conseguir fazer a analogia com esportes e qualquer outro tipo de competição.

Sabe quais foram as três ações do Ibovespa que tiveram o maior retorno nos últimos 15 anos?

As três empresas cujas ações apresentaram maior retorno nos últimos 15 anos e suas respectivas rentabilidades foram: Raia Drogasil (5.052%), Equatorial (4.183%) e Localiza (3.834%).

Nestes 15 anos, apenas por uma única vez uma delas esteve entre as três melhores em um ano fechado. Duas delas nunca estiveram entre as cinco melhores ações de nenhum ano fechado, neste período.

Elas não costumaram ser as melhores do ano, mas tiveram consistência.

Consistência é uma das características mais importantes quando pensamos em crescimento de patrimônio no longo prazo.

Buscar o melhor investimento de um ano, pode nos levar a ter o pior investimento no ano seguinte ou, até mesmo, no próprio ano em que ele deveria ser o melhor.

Talvez você esteja frustrado pois seu portfólio rende abaixo de 83% do CDI nos últimos 12 meses. Esse retorno equivale a IPCA+6% ao ano. Neste período, parece que não foi um bom negócio.

Essa rentabilidade não foi a melhor alternativa em todos os últimos 15 anos.

Entretanto, nos últimos 15 anos, um retorno de IPCA+6% ao ano teria sido a melhor alternativa. Ela ganhou do Ibovespa, do CDI, da média dos fundos multimercados, da média dos fundos imobiliários, da bolsa americana, do dólar e da média dos imóveis do Brasil (segundo o FipeZap).

Nos últimos 15 anos, nem sempre foi possível investir com segurança em ativos que remuneram mais de IPCA+6% ao ano. Mas, agora é plenamente possível.

Neste momento, há alternativas de crédito privado com retorno acima de IPCA+6% ao ano isento de IR para os próximos 10 anos ou mais.

Aproveite agora para travar para o longo prazo este que pode não ser o melhor investimento de 2024, mas deve ser o melhor para os próximos anos.

Assim, em vez de tentar acertar onde investir em 2024, o mais adequado é buscar a consistência do investimento de longo prazo, pois é a consistência deste que deve proporcionar o melhor resultado composto no futuro.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

