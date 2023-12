Todo final de ano, milhares de brasileiros sonham com o prêmio da Mega da Virada. Afinal, com apenas R$ 5,00 você pode acordar em 2024 com mais de meio bilhão de reais no bolso. O esforço é realmente muito pequeno. Entretanto, a probabilidade de se ganhar, também é ínfima.

Neste período, a maioria dos artigos nas mídias explicam como você poderia poupar se ganhasse o prêmio. O prêmio estimado é de R$ 570 milhões e saber quanto se ganha por mês com este valor faz muitos sonharem acordados.

Não quero parecer pessimista, mas, apenas realista: a maior probabilidade é que você não vai ganhar.

A probabilidade de se acertar as seis dezenas com apenas um jogo simples é de uma em 50.063.860, ou seja, de 0,0000012%. Para se ter uma noção de quão baixa é esta probabilidade, vamos comparar com outro evento.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe): "A chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é muito baixa, sendo em média menor do que 1 para 1 milhão". Ou seja, é quase 50 vezes mais difícil de se ganhar na Mega Sena do que morrer por um raio.

Você pode achar impossível o que vou falar, mas saiba que é mais provável que se consiga alcançar o prêmio poupando.

Investimento mensal Tempo (em anos) Taxa de juros Valor alcançado R$ 3.000,00 76,8 10% R$ 570.000.000,00 R$ 5.000,00 71,5 10% R$ 570.000.000,00 R$ 10.000,00 64,2 10% R$ 570.000.000,00 R$ 20.000,00 57,0 10% R$ 570.000.000,00 R$ 30.000,00 52,7 10% R$ 570.000.000,00 R$ 40.000,00 49,8 10% R$ 570.000.000,00 R$ 50.000,00 47,4 10% R$ 570.000.000,00

A tabela acima apresenta sete possibilidades de você poupar e alcançar o mesmo prêmio da Mega da Virada.

Nas simulações acima, considerei uma taxa de juros de 10% ao ano. Essa é uma rentabilidade factível de se alcançar, sem correr muitos riscos.

Se você considerar que essa taxa de juros é real, ou seja, acima da inflação, o prêmio no futuro seria também corrigido pela inflação. Portanto, o prêmio acumulado no futuro seria em valores de hoje.

Na tabela, em cada linha, é apresentado quanto você precisa poupar por mês, por quanto tempo e o rendimento necessário para alcançar o montante de R$ 570 milhões.

Sim, o prazo para se acumular o prêmio da Mega da Virada poupando é longo.

Na simulação de maior prazo, ou seja, aquela em que se poupa apenas R$ 3 mil mensais, se você iniciar com 20 anos, terá quase 97 anos quando atingir a meta. Não será possível aproveitar.

Entretanto, terá construído um patrimônio que ajudará gerações de sua família. Aposto que muitos aqui prefeririam deixar um grande patrimônio para a família a viver uma vida de luxo.

Então, você prefere sonhar em ganhar o prêmio? Ou prefere não contar com a sorte e construir o prêmio?

Investimento mensal Tempo (em anos) Taxa de juros Valor alcançado R$ 3.000,00 34,8 10% R$ 10.000.000,00 R$ 5.000,00 29,7 10% R$ 10.000.000,00 R$ 10.000,00 23,0 10% R$ 10.000.000,00 R$ 20.000,00 16,9 10% R$ 10.000.000,00 R$ 30.000,00 13,6 10% R$ 10.000.000,00 R$ 40.000,00 11,5 10% R$ 10.000.000,00 R$ 50.000,00 10,0 10% R$ 10.000.000,00

Entendo que o esforço de poupança parece grande, mas sério que você precisa alcançar o prêmio integral da Mega da Virada?

Não seria suficiente ter um valor menor e que já seria capaz de proporcionar segurança e um excelente padrão de vida para você e sua família?

Normalmente, existe mais de um ganhador da Mega da Virada. Tenho certeza de que mesmo menor, o prêmio é transformador.

Então veja nesta segunda tabela como você pode alcançar R$ 10 milhões.

Aproveite este momento e em vez de sonhar com um prêmio, planeje acumular o prêmio.

Você pode jogar. Eu também joguei. Mas, não se engane, a via mais árdua é sempre a mais certa. Não espere os anos passarem para ver se no próximo, você ganha. Use seu sonho como incentivo para ter disciplina de seguir um plano de investimentos. Eu escolhi seguir meu plano. E você, já tem o seu?

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

