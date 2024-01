Essa é uma pergunta que já recebi diversas vezes. Hoje mesmo, um leitor me perguntou se ele precisava investir em alternativas de risco para acumular riqueza. A dúvida existe, pois normalmente só se ouve falar de milionários feitos com investimentos em ações. Aposto que isto ocorre porque esses são mais barulhentos.

Pode ter um milionário da renda fixa ao seu lado, mas eles são silenciosos. REUTERS/Brendan McDermid ORG XMIT: PPP - NYK505 - REUTERS

A maior parte da literatura de finanças a que todos têm acesso fala que é necessário investir uma parte relevante do portfólio em ações, ou renda variável, para se ter a recomposição do poder de compra no longo prazo e ter um ganho por composição do capital.

Isso é verdade, mas para o cenário americano.

O gráfico abaixo mostra a taxa de juros real, ou seja, acima da inflação (CPI) que ocorreu em títulos públicos americanos de 10 anos ao longo dos últimos mais de 20 anos.

Perceba que depois de 2000, essa taxa sempre ficou abaixo de CPI+3% ao ano. Em vários anos ela foi até negativa. Hoje, se encontra em 1,78% ao ano acima da inflação. Entretanto, a média de retorno real destes títulos desde 1997 foi de 1,45% ao ano.

Com uma taxa real neste nível, sem dúvida, não correr risco com ações ou outros ativos de renda variável não é uma alternativa interessante mesmo para investidores conservadores.

Evolução, desde 2000, da taxa real (acima da inflação) de juros de títulos públicos americanos de 10 anos de vencimento. Fonte: Bloomberg. - Michael Viriato

Reforço que esta não é a taxa real implícita em títulos americanos equivalentes à Selic. Mas, de títulos equivalentes ao Tesouro IPCA com 10 anos de vencimento.

O índice mais popular de ações americano, o S&P500, teve retorno equivalente a 7,6% ao ano nos últimos 20 anos.

Quando comparamos com a inflação deles, o CPI, isso representa um retorno real de 4,8% ao ano bruto de IR. Isso investindo em ações. Portanto, um retorno médio real de mais de o dobro da renda fixa.

Se fizermos a mesma comparação com nosso índice de ações, o Ibovespa, vamos encontrar um retorno nominal de 9,4% ao ano, ou seja, equivalente a IPCA+3,5% ao ano.

Reforço que estes retornos de ações, tanto americanas quanto brasileiras, também incluem os ganhos dividendos.

Mesmo que se assuma que o investidor seja bom o suficiente para ter retornos 30% acima do Ibovespa, o retorno real seria equivalente a IPCA+6,2% ao ano.

No Brasil, a média de taxas de juros de títulos públicos federais referenciados ao IPCA está hoje acima de 5% ao ano. Nos últimos 20 anos, a média foi superior a IPCA+7% ao ano.

A média dos próximos 20 anos de títulos públicos referenciados ao IPCA não deve ser similar ao dos últimos 20 anos.

Entretanto, se o investidor distribuir os recursos em uma carteira que agregue títulos privados com FGC como CDBs e títulos corporativos isentos, pode conseguir ter um retorno médio equivalente a IPCA+6% ao ano bruto de IR. Vimos que este retorno teria sido similar a ganhar 30% a mais que o Ibovespa.

Ou seja, diferente dos EUA, no Brasil, a renda fixa tem dado retorno maior que o de Bolsa. Pode ser que em algum momento, este jogo vire. Entretanto, por enquanto a renda fixa tem ganhado.

Logo, sim, é possível construir fortuna no Brasil apenas investindo em renda fixa e com menor risco que ações brasileiras e americanas.

Não estou dizendo que não se deva ter nada de ações, mas que a renda fixa proporciona um rendimento muito interessante no Brasil.

A maior dificuldade de se construir fortuna no Brasil não é a de ter de correr risco, mas o de ter disciplina para poupar.

