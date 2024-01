Nos comentários em meus artigos e nos que recebo por e-mail, verifico que muitos confundem qual o rendimento a se considerar para viver de renda de aplicações financeiras. Explico abaixo o que é adequado considerar para o longo prazo, ou seja, para mais de 10 anos.

Para estimar o rendimento, é preciso considerar pelo menos três fatores. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo ORG XMIT: FW1 - REUTERS

Percebo muitos comentarem que com renda fixa é possível viver com uma renda de 1% ao mês ou mais.

Isso não é verdade. Não se iluda.

Não é porque a Selic foi de 13% no ano passado que você pode estimar que seja razoável viver com uma renda de mais de 1% ao mês no longo prazo.

Esse cálculo não leva em consideração três importantes fatores:

1 – A Selic vai cair no próximo ano para 9% ao ano, caindo abaixo de 8% ao ano nos próximos anos. Logo os 13% do ano passado foi um caso não recorrente e que não deve ser considerado para o futuro;

2 – A taxa Selic é uma taxa nominal. Você não pode considerar a inflação na sua conta de rendimento. O rendimento da inflação em suas aplicações serve para que o valor retirado não perca poder de compra;

3 – É preciso considerar o IR. O rendimento que vai para seu bolso é o líquido de IR.

Quando consideramos estes três fatores, o rendimento mensal líquido de IR que um investidor que aplica em títulos referenciados à Selic ou ao CDI deveria considerar a partir do fim deste ano é próximo de 0,19%.

Quando consideramos títulos públicos federais referenciados ao IPCA, esse rendimento mensal líquido sobe para uma média de 0,30%.

Ativo Rendimento esperado mensal líquido de IR e acima da inflação no longo prazo Imóveis 0,19% Fundos DIs e Tesouro Selic 0,19% Tesouro IPCA 0,30% CDB IPCA 0,34% Carteira de ações de dividendos 0,42% Carteira de Crédito Privado isenta de IR 0,46% Carteira de Fundos Imobiliários 0,50%

Para obter um retorno mensal maior líquido de IR é preciso passar para alternativas que possuam algum risco, mesmo que baixíssimo como um CDB IPCA que possui garantia do FGC.

A tabela acima oferece uma estimativa de taxa de retorno mensal líquida de IR para considerar como retirada mensal de seu patrimônio.

Reforço que estas não são as taxas atuais, mas uma estimativa da média que pode se realizar em horizonte superior a 10 anos. As taxas atuais são um pouco mais elevadas, mas podem ser bem menores no longo prazo.

Portanto, é recomendado ser conservador nesta estimativa se o horizonte é de longo prazo. Uma alternativa para não ter uma taxa tão baixa é travar a taxa mais alta com títulos de muito longo prazo de vencimento.

Um dos piores ativos em termos de retorno mensal líquido de IR e risco são os imóveis. Eita, lá vem crítica.

Antes que me critiquem, não sou eu que estou inventando este número. Estou apenas considerando a estatística do Portal FipeZap, excluindo despesas naturais como vacância, custo de locação, pequenas reformas e o IR mais elevado desta aplicação.

Lembro que você não deve selecionar apenas uma classe para considerar o cálculo de seus rendimentos mensais e aplicar toda sua reserva nela.

É importante ter um balanceamento para controle de risco.

Também é relevante lembrar que o rendimento periódico é apenas parte do rendimento total quando se fala de ativos de risco como ações, fundos imobiliários e imóveis. Isso quer dizer que se você recebe um dividendo e o ativo nunca se valoriza, ou sobe menos que o IPCA, foi um péssimo negócio.

Portanto, ao considerar o rendimento de longo prazo, ou seja, de mais de 10 anos, seja conservador na sua premissa para não ser surpreendido com uma renda menor que a esperada justo no momento em que não dá mais tempo para recompor seu patrimônio.

Você pode até não concordar com minhas estimativas. Entretanto, não pode negar que as taxas no futuro serão menores e quem não aproveitar agora para travar estas taxas melhores, provavelmente vai ficar com uma média até pior que a estimada acima.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

