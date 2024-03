Nas aplicações de renda fixa, investidores enfrentam frequentemente o dilema de querer aumentar os retornos de seus investimentos, enquanto buscam segurança e a supervisão de especialistas que saibam a hora exata para fazer ajustes na carteira. Nesse cenário, os Fundos de Investimento em Infraestrutura, ou FI Infra, surgem como uma solução atrativa. Você já considerou a possibilidade de investir em infraestrutura de uma maneira segura e diversificada?

Ilan Parnes, Sócio e RI da JGP, explica os cuidados na escolha do investimento em FI Infra. - Ilan Parnes

Os FI Infra são fundos que canalizam recursos para o financiamento de projetos de infraestrutura. Eles permitem que os investidores apliquem em debêntures de infraestrutura, contando com a expertise de uma equipe de gestão. É uma forma inteligente de participar do desenvolvimento econômico do país, com a segurança de ter profissionais cuidando do seu investimento.

A negociação dos FI Infra varia conforme o tipo de fundo. Existem os abertos, que permitem resgates e aplicações contínuas, e os fechados, negociados em Bolsa ou no mercado de balcão, os chamados Cetipados. Mas o que realmente diferencia essas opções?

Além da forma de adquirir, a volatilidade dos retornos é um fator distintivo. O investidor pode aplicar e resgatar nos fundos abertos a qualquer momento. Eles são usualmente conhecidos como fundos de debêntures incentivadas e, usualmente, carregam essa característica no nome.

Já os fundos negociados em Bolsa apresentam maior volatilidade, influenciada pelo comportamento dos investidores, enquanto os Cetipados têm retornos mais estáveis, atrelados ao valor patrimonial do fundo. Atualmente, existem 14 FI Infra negociados na B3. Já os Cetipados são em quantidade menor.

A maioria dos FI Infra concentra-se em investir na dívida de empresas de infraestrutura, ao invés de participar diretamente dos projetos. Essa abordagem oferece uma diversificação efetiva, com a vantagem adicional de acessar títulos que muitas vezes são restritos a investidores institucionais ou profissionais. Você já imaginou ter acesso a investimentos que não estão ao alcance da maioria?

Para escolher o FI Infra ideal, Ilan Parnes, Sócio e RI da JGP explica duas características importantes para avaliar: "Primeiro fator com certeza é o hedge ativo. Não adianta ficar exposto ao risco de NTN-B+ sem proteção na hora que o ciclo é altista para juros". "Segundo fator é a gestão ativa. Uma vez que o bom gestor consiga escolher uma carteira diversificada de ativos de boa qualidade, a reciclagem deste portfólio à medida que os spreads oscilem é o que diferenciará a performance ao longo do tempo." A JGP lançou seu FI Infra Cetipado, o JGPI11, em fevereiro, mas também possui um fundo do tipo aberto de debêntures incentivadas há mais tempo.

No investimento em FI Infra negociado em Bolsa, o investidor deve também atentar para não pagar um preço pelas cotas negociadas no mercado acima do valor patrimonial. Se fizer isso, vai receber uma taxa de retorno menor do que aquela dos títulos na carteira do fundo.

Entre as vantagens de investir em FI Infra, destaca-se a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas. Essa vantagem fiscal torna os FI Infra particularmente atraentes, especialmente quando comparados a outras opções de renda fixa. Além disso, alguns desses fundos oferecem taxas de retorno bastante competitivas, chegando a IPCA+8% ao ano, isentas de IR. Quem não gostaria de taxas de retorno assim em seus investimentos?

No entanto, como em qualquer investimento, existem riscos associados aos FI Infra. A performance do fundo está atrelada à saúde financeira das empresas emissoras das debêntures e à viabilidade dos projetos de infraestrutura financiados. Também, variações nas taxas de juros e mudanças no cenário econômico podem afetar o valor dos títulos. Além disso, a gestão do fundo desempenha um papel crucial na mitigação de riscos e na busca por oportunidades de valor. Você está preparado para avaliar esses riscos?

Investir em FI Infra pode ser uma forma inteligente de diversificar sua carteira, oferecendo a possibilidade de rendimentos atrativos com isenção fiscal. Contudo, é fundamental entender as nuances e os riscos envolvidos. Como em qualquer decisão de investimento, a chave está em equilibrar suas expectativas de retorno com seu apetite por risco. Já pensou em como os FI Infra podem se encaixar na sua estratégia de investimento?

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.