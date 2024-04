Você já se perguntou por que, mesmo seguindo as tendências do mercado e fazendo investimentos considerados seguros, os resultados financeiros muitas vezes não atendem às suas expectativas? Essa incerteza pode ser frustrante, especialmente quando você sente que fez tudo "certo". O problema pode estar na abordagem fragmentada que muitos investidores adotam, não considerando como diferentes fatores interagem e afetam a saúde financeira geral. Uma visão holística dos investimentos pode ser a chave para entender e superar essas inconsistências.

Business vision concept.Credit Fizkes / Adobe Stock - fizkes - stock.adobe.com

A visão holística em investimentos é uma abordagem que integra todos os aspectos das finanças de uma pessoa em uma estratégia unificada. Isso significa não apenas olhar para cada investimento isoladamente, mas considerar como cada decisão se relaciona com outros aspectos financeiros, pessoais e até emocionais da vida do investidor.

Por exemplo, considere o caso de Izabel, uma advogada de 45 anos que começou a planejar sua aposentadoria e o legado que deseja deixar para seus filhos. Izabel inicialmente estava frustrada porque seus investimentos em títulos referenciados ao IPCA não superavam o CDI no curto prazo.

Contudo, após o entendimento da abordagem holística, ela revisitou seu plano de investimentos à luz de seus objetivos de longo prazo. Izabel entendeu que, uma carteira com títulos referenciados ao IPCA, protegem seu capital contra a inflação e são mais adequados para sua aposentadoria. Essa compreensão a ajudou a abandonar o foco de curto prazo e mirar no que deve proporcionar melhor resultados no longo prazo.

Também, ela percebeu a importância de considerar produtos como seguro de vida e previdência privada em sua carteira. Assim como todos já adotam um seguro saúde para si e para a família como uma forma de proteção para emergências, o seguro de vida não apenas oferece segurança financeira para sua família no caso de eventos inesperados, mas também pode ser estruturado para facilitar a gestão de sua herança, minimizando complicações e disputas familiares após sua partida.

Além disso, ela passou a compreender o real papel da previdência privada. Ela é um instrumento essencial não só em sua formação de patrimônio, mas também como uma ferramenta de planejamento sucessório, pois permite a nomeação de beneficiários específicos, garantindo que os recursos acumulados sejam transferidos de maneira eficiente, ou seja, com menos custos e conforme suas vontades.

Esse entendimento renovado permitiu que Izabel ajustasse sua estratégia de investimentos para melhor refletir suas necessidades de longo prazo e as expectativas para sua família. Ela se sentiu mais tranquila e confiante, sabendo que cada componente de seu portfólio estava alinhado não só com seus objetivos financeiros, mas também pessoais e familiares.

Implementar uma visão holística não é sem desafios. Exige um entendimento claro das metas financeiras e pessoais do investidor e uma colaboração efetiva entre este e seu assessor financeiro. Mas os benefícios podem ser significativos. Investidores que adotam essa abordagem geralmente encontram menos surpresas desagradáveis, pois estão melhor preparados para responder à volatilidade do mercado e mudanças nas condições econômicas. Eles se tornam capazes de ajustar seus portfólios com base em mudanças em suas vidas pessoais e objetivos, em vez de apenas reagir a movimentos de mercado.

Para começar a adotar essa abordagem, é crucial iniciar com uma avaliação abrangente de suas metas financeiras e pessoais. Para isso, é necessário se reunir com seu assessor de investimentos para criar um planejamento financeiro que agregue todos os seus objetivos, identificando como as soluções financeiras podem te ajudar a alcançá-los ou protegê-los em caso de eventos inesperados. Também, é essencial realizar revisões anuais do plano financeiro, adaptando-se a novas circunstâncias pessoais. Este é o caminho para a adoção dos princípios de gestão holística de patrimônio.

Imagine como seria se cada decisão financeira que você tomasse estivesse alinhada não apenas com suas expectativas de retorno, mas também com seus valores mais profundos e objetivos de vida. Isso é possível com uma visão holística. Por que não explorar essa abordagem e transformar a maneira como você investe? Adotar essa visão pode ser um passo transformador em sua jornada financeira, proporcionando não apenas crescimento, mas também paz de espírito duradoura.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

