Esta semana conversei com um casal muito simpático de 80 anos. Com esta idade, não é possível fazer planejamentos de muito longo prazo. O prazo do planejamento financeiro, com esta idade, se limita aos próximos 10 a 15 anos e uma parte se concentra em sucessão. Mesmo pensando em prazos mais curtos, uma pergunta da simpática senhora me chamou a atenção. Ela me questionou: "dá para investir com este governo?".

Trabalho no mercado financeiro há mais de 26 anos. Neste período, essa foi uma das observações que mais me deparei. Sempre que se discutia qualquer aplicação de prazo maior que 12 meses, alguém levantou a questão: "mas, dá para investir com este governo?"

Em mais de um quarto de século que trabalho no mercado financeiro, passaram-se vários governantes de posições distintas. Mas, sempre a mesma questão surge.

Muitos até não investem, ou adiam o investimento, usando essa desculpa. Ou seja, usam a desculpa de que com o governo que houve naquele determinado momento não valeria investir e seria melhor gastar.

Óbvio que é sempre mais prazeroso gastar. Isso vale em qualquer governo.

Fazendo uma análise retrospectiva, te pergunto: qual governo te proporcionou maior retorno financeiro em renda fixa? Importou se o governo era "bom ou ruim" na sua visão, ou se as taxas de juros estavam altas na renda fixa?

Sou capaz de apostar que muitos americanos também devem culpar o Biden ou o Trump anteriormente por não investirem.

Lembro quando há um mês estava em uma viagem em Nova Iorque, visitando gestoras internacionais. Em quase todas perguntávamos sempre: o que vocês acham do Brasil? O que acham do governo? O desinteresse no país nunca foi justificado pelo governo. Os aspectos mais citados eram de origem regional como efeito de China e Emergentes.

Muitos, quando veem a volatilidade dos mercados destes dias recentes, logo querem estender o dedo para um culpado. Muitas vezes, o motivo é uma conjuntura internacional, como ocorre agora.

Não quero aqui tirar a culpa de ninguém. Todos os governos também têm sua parcela de culpa, pois eles são os responsáveis por promover medidas para crescimento e prosperidade de todos.

O que quero deixar como reflexão é que seja o governo que for, sempre há boas oportunidades de investimentos. E sempre vale a pena investir, seja aqui ou em algum lugar do mundo.

Atualmente, é muito fácil investir em qualquer ativo pelo mundo. Portanto, não há desculpa por não investir ou adiar investimentos que irão proporcionar a você melhor bem-estar no futuro.

Com a diversidade de produtos e estratégias disponíveis para aplicação, não há mais espaço para se questionar: "dá para investir com este governo?".

Apesar do governo, sempre será possível construir alguma estratégia de investimento dentro de seu cenário e se beneficiar dela, caso você esteja certo. Portanto, o problema não é o governo, mas o seu cenário.

Assim, em vez de ficar culpando os governos, reveja seu cenário e aproveite as aplicações que podem proporcionar melhor resultado e que vão gerar segurança financeira no futuro para você e sua família.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

