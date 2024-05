Você provavelmente já ouviu dizer que não se deve ir a um supermercado sem uma lista de compras. Esse ensinamento se aplica a diversos aspectos de nossa vida, inclusive nos investimentos.

O que parece mais gostoso, nem sempre é o mais recomendado para uma alimentação saudável. Xinhua/Rahel Patrasso

Quando vamos a um supermercado sem uma lista de compras, começamos a encontrar explicação do porquê deveríamos levar uma série de produtos. Vamos simplesmente colocando no carrinho. Depois de algum tempo, percebemos que na dispensa ou geladeira há produtos vencidos ou que não sabemos por que compramos.

O mesmo ocorre com nossos investimentos.

Frequentemente, quando falo com investidores, pergunto qual razão os levou a investir nos produtos de suas carteiras e muitos não sabem explicar.

A razão é simples. Não havia uma lista de compras na hora em que os investimentos foram realizados.

Antigamente, a escolha onde investir era simples. Havia poucas alternativas. Atualmente, as plataformas de investimentos são verdadeiros shopping centers. Se você sair passeando e conhecendo pode ficar fascinado com as possibilidades. E essa fascinação pode te levar a investir no que não precisa e correr riscos desnecessários.

Essa semana falei com uma pessoa que estava em situação parecida. A carteira de investimentos dela parecia um carrinho de doces. Assim como você sabe que um carrinho repleto de doces não é adequado para sua alimentação, também não é porque sua carteira está repleta de produtos interessantes que você tem uma carteira adequada.

A construção de uma carteira deve respeitar um objetivo. E a maioria dos produtos devem estar alinhados para cumprir esse objetivo.

Assim como uma alimentação bem balanceada pode parecer cansativa e sem graça, a maioria dos produtos em sua carteira pode também parecer sem graça.

A disciplina na alimentação vai ditar sua saúde de longo prazo. Também, fazer os investimentos de forma regrada vai determinar a saúde de longo prazo de sua carteira.

E os doces e a feijoada? Sim, todos podemos ter momentos em que saímos da dieta. Também nos investimentos é possível cometer alguns pequenos deslizes do plano como forma de se aproveitar de momentos de mercado e oportunidades. No entanto, estas devem ser contidas a uma pequena parcela da carteira de forma que ela não comprometa o todo.

Assim como não se deve ir a um supermercado sem uma lista de compras, não se deve montar uma carteira sem um planejamento financeiro de forma a entender seus objetivos e que produtos seriam mais adequados para cumprir esse objetivo no longo prazo.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

