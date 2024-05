Com uma frequência quase semestral, realizo exame de sangue completo. As últimas três coletas foram uma experiência traumática devido à falta de habilidade do profissional que me atendeu, mas a deste fim de semana teve um resultado diferente. Desta vez, decidi assumir o controle e escolher quem me atenderia.

Vou compartilhar algo pessoal: sou avesso a exames de sangue. Cada exame é um sofrimento. Ressalto que não é uma coleta simples. O pedido médico costuma ter mais de 4 páginas e são mais de 23 tubos de coleta.

As últimas três coletas foram com uma pessoa muito insegura. Em uma, ela chamou outra pessoa, pois não acertava a veia. Na última, precisou furar ambos os braços, e outro profissional teve que intervir.

Eu sempre aceitava a pessoa designada pela clínica perto de casa, mas desta vez foi diferente. Quando vi que era a mesma pessoa, solicitei pelo profissional mais experiente. Ela claramente ficou brava, mas o sangue é meu, então tenho o direito de escolher quem vai fazer a coleta.

O profissional substituto não era significativamente mais velho. Mais experiência não significa necessariamente mais idade, mas sim confiança, conhecimento e eficiência.

Muitos investidores se comportam como eu nos últimos um ano e meio: aceitam o profissional indicado pela instituição, mesmo se sentindo desconfortáveis com o atendimento. Muitas vezes, hesitam em pedir outra pessoa com medo de ofender. Preferem não usar o benefício do atendimento do que pedir melhorias.

Assim como o sangue é meu, o dinheiro é seu. Você deve tomar controle sobre quem te atende. Essa é uma mensagem de feedback importante para o aprimoramento profissional.

Antes de mudar, sempre dê uma chance ao seu profissional, expressando claramente o que você gostaria que fosse melhorado. Às vezes, é apenas uma questão de comunicação.

No entanto, pela minha experiência em conversar com investidores, percebo que muitos não estão satisfeitos com quem os atende, mas evitam solicitar mudanças. Temem ofender ou machucar, mas, se você busca melhoria, deve estar disposto a mudar.

Lembre-se, seja com sua saúde ou com seus investimentos, você tem o direito de exigir qualidade e tomar decisões que beneficiem seu bem-estar. A melhoria contínua vem do feedback e da comunicação aberta. Confie em sua intuição e esteja sempre disposto a fazer mudanças quando necessário. Sua satisfação e tranquilidade são mais importantes do que o desconforto momentâneo de pedir por mudanças.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

