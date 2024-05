Recentemente, o mercado financeiro tem experimentado um estresse significativo nas taxas de juros, deixando muitos investidores apreensivos. O medo de que a inflação suba ou que a taxa Selic aumente faz com que muitos hesitem em investir em títulos prefixados, preocupados com a possibilidade de perderem para outras opções de investimento mais vantajosas no futuro. No entanto, esse cenário de incerteza também abre uma janela de oportunidade única para aqueles que buscam estabilidade e retornos atrativos.

Operadores de mercado na Bolsa de Nova Iorque (NYSE). Michael M. Santiago/Getty Images/AFP - Getty Images via AFP

A renda fixa prefixada oferece uma segurança ímpar. Com taxas de juros prefixadas em CDBs e títulos de crédito privado acima de 13% ao ano, o risco é consideravelmente reduzido. Esses investimentos proporcionam a tranquilidade de saber exatamente quanto você receberá no vencimento, independentemente das variações da Selic ou da inflação.

Para entender melhor o quão vantajoso é um retorno de 13% ao ano, vamos analisar o desempenho histórico do CDI e outros índices de referência:

CDI: Nos últimos 20 anos, o CDI rendeu em média 10,6% ao ano. Portanto, um retorno de 13% está bem acima dessa média histórica.

Títulos a 14%: Existem títulos que oferecem até 14% ao ano, tornando-se ainda mais atraentes. Mesmo quando o IPCA chegou a 10%, a Selic atingiu apenas 13,75% ao ano.

Anos de Alta do CDI: Nos últimos 18 anos, apenas em dois anos o CDI superou os 13% ao ano: em 2015, com 13,2%, e em 2023, com 13,04%. O gráfico abaixo mostra o retorno do CDI em cada ano e como 13% ao ano ou superior teria sido vantajoso desde 2007.

Com o IPCA mais baixo, atualmente em torno de 4% ao ano, um retorno de 13% equivale a um rendimento real de IPCA + 8,6% ao ano. Isso proporciona uma excelente proteção contra a inflação, garantindo a manutenção do poder de compra ao longo do tempo. O gráfico abaixo mostra como o retorno de 13% ao ano superou o IPCA em todos os anos desde 2007.

Retorno em cada ano para o CDI e IPCA, comparado a um prefixado de 13% ao ano - Michael Viriato

Em um momento de queda na taxa de juros, diversificar sua carteira com títulos de renda fixa prefixada é uma estratégia interessante. Enquanto os títulos indexados ao IPCA também são importantes, a previsibilidade dos retornos prefixados oferece um equilíbrio adicional à sua carteira de investimentos.

Quando comparamos com investimentos mais voláteis, como o mercado de ações, a atratividade da renda fixa prefixada a 13% ao ano se destaca ainda mais:

Ibovespa: Em 20 anos, o Ibovespa rendeu em média 9,7% ao ano.

S&P500: O S&P500 rendeu em média 7,9% ao ano no mesmo período.

Portanto, com um retorno de 13% ao ano ou superior, os títulos de renda fixa prefixada oferecem um retorno médio de longo prazo superior a essas alternativas de risco, com menor volatilidade.

Investir em renda fixa prefixada com taxas acima de 13% ao ano é uma estratégia que proporciona não apenas um retorno superior a muitas alternativas de risco, mas também uma estabilidade e previsibilidade essenciais para qualquer portfólio bem balanceado. Apesar das preocupações com possíveis aumentos na Selic ou na inflação, esses títulos se apresentam como uma opção atrativa para diversificação.

Ao diversificar sua carteira com renda fixa prefixada, você estará bem posicionado para enfrentar as incertezas do mercado, garantindo retornos sólidos e consistentes ao longo do tempo.